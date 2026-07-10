Днес пред Дом на културата "Борис Христов“ официално бе открита уникалната пътуваща експозиция – Исторически мобилен музей "Битките при Чанаккале“ (Галиполи). Значимото културно събитие се организира от Генералното консулство на Република Турция в Пловдив със съдействието на Община Пловдив и ще бъде достъпно за жителите и гостите на града на 10 и 11 юли (петък и събота) от 9:00 до 17:00 ч. при вход свободен.

Приветствие към присъстващите отправи Генералният консул на Република Турция в Пловдив, г-н Емре Манав. Той подчерта, че изборът на локация за гостуването на музея извън граница не е случаен:

"Избрахме да гостуваме именно в Пловдив, защото градът е известен като символ на единството, братството и спокойствието. Пловдив притежава изключително богата културна програма, наситена с многобройни събития, и вярваме, че с този мобилен музей тя ще бъде допълнително обогатена и ще предизвика голям интерес у пловдивчани и гостите на града.“

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив, Пламен Панов, също поздрави организаторите и акцентира върху важността на подобни международни партньорства:

"За Пловдив е чест да бъде домакин на този иновативен проект, който превръща историята в жива и достъпна за хората. Наш дълг е да познаваме миналото, защото то ни учи на мир и сътрудничество. Тази изложба е още един мост между нашите култури и поредното доказателство, че Пловдив е град, в който културното многообразие и приятелството са споделена ценност.“

Сред официалните лица, присъстващи на откриването бяха районният мюфтия на Пловдив Танер Вели, заместник-кметовете на район Централен Октай Чалъшкан и Мария Колева, общинският съветник Али Байрям, председателят на читалище "Мустафа Кемал Ататюрк – 2003“ Пловдив – Сердар Чалъшкън, председателят на мюфтийското настоятелство и на Сдружение "Йешилай“ България – Ахмед Пехливан, представители на Генералното консулство на Турция, граждани и гости на града.

Мобилният музей "Битките при Галиполи“ е разработен от Дирекцията на историческата зона в Галиполи и започва своята дейност през 2020 г. Оттогава до днес той преминава през десетки провинции, привличайки по над 100 000 посетители годишно. Пловдив е една от спирките на неговата обиколка на Балканския полуостров.

Експозицията се помещава в специално оборудван 17-метров ТИР с площ от 46 кв. м. Тя представя в хронологичен ред историческите бойни действия от 1915-1916 г. на полуостров Галиполи по време на Първата световна война – сражения, белязали историята и свързани с делото на Мустафа Кемал Ататюрк, основател на Република Турция.

В музейната площ са разположени 7 витрини с общо 97 обекта – автентични артефакти и точни исторически реплики, показващи: Мобилизацията и облеклото на войниците; Снаряжението на османската армия и силите на Антантата; Трансформацията на бойното поле и триумфа на героите.

Преживяването е подсилено от съвременни LED екрани, които излъчват документални видеоклипове, превеждащи посетителите през всички етапи на историческата кампания. Основната цел на проекта е да възпитава ценности като приятелство, братство, национално самосъзнание и уважение към миналото. С помощта на QR код, разположен на входа, посетителите могат да прочетат историята, разказана във витрините на български език и да получат информация за всеки от експонатите в тях. Желаещите могат да впишат впечатленията си в специална посетителска книга.