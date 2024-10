© виж галерията Днес Пловдив стана център на внимание, като домакин на най-значимото образователно събитие за годината – церемонията по връчването на Европейските награди за иновативно обучение (EITA), организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Събитието се проведе в Дом на културата "Борис Христов“ и събра водещи фигури в сферата на образованието, включително учители, директори и представители на образователни институции от цяла България, заедно с гости и медии.



Официалното откриване на форума беше направено от изпълнителния директор на ЦРЧР, г-н Николай Спасов, който акцентира върху значимостта на иновациите в образователния процес. Той изтъкна постоянния стремеж на българските учители да внедряват нови педагогически практики, насочени към осигуряване на по-добро бъдеще за учениците. Спасов, който поднесе част от наградите за иновативно обучение, подчерта значението на наградите EITA като важен стимул за развитието на съвременното образование, ориентирано към нови методики и устойчиви резултати.



Г-жа Жени Петкова, заместник-кмет на град Пловдив, беше сред официалните гости на събитието и връчи наградите на отличилите се. Тя подчерта, че наградите EITA са знак за високи постижения в образованието и вдъхновение за всички преподаватели да търсят нови подходи и решения в обучението. Церемонията включваше награждаване на победителите в Националните eTwinning награди, които също представляват важен аспект на иновациите в образованието. Тези награди отличават учителите, които с креативност и отдаденост са успели да реализират успешни eTwinning проекти, обединяващи ученици и учители от различни европейски държави за постигането на общи цели.



Общо 96 проекта от 32 европейски държави бяха признати, като четири български проекта бяха отличени в следните категории:



-Проект "Future skills and competencies for children“ на Детска градина "Буратино“ от Пловдив в категорията за ранно детско образование.



-Проект "Новият свят има нужда от ново училище“ на 4. ОУ "Проф. Джон Атанасов“ от София в категорията за начално образование.



-Проект "Jump On-board Your Fully Unprejudiced Life“ на СУ "Васил Левски“ от Велинград в категорията за средно образование.



-Проект "Европейски опит за реалистични професионални очаквания“ на Професионална гимназия от Бяла в категорията за професионално образование и обучение.



Наградите EITA не само, че признавaт индивидуалните постижения, но и укрепват международното сътрудничество в образованието, предоставяйки платформа за обмен на добри практики и иновации.



Поздравителен адрес беше отправен от кмета на града, г-н Костадин Димитров, който пожела успех на печелившите проекти.



Тази година Националните eTwinning награди отличиха 31 учители в разнообразни категории, включително:



-Най-добър eTwinning проект за деца 3 - 7 години



-Най-добър eTwinning проект за деца 8 - 11 години



-Най-добър eTwinning проект за ученици 12 - 15 години



-Най-добър eTwinning проект за ученици 16 - 19 години



-Най-добър първи авторски eTwinning проект



-Най-добър краткосрочен eTwinning проект



-Най-добър Национален eTwinning проект



-Най-добър Международен eTwinning проект



-Най-добър проект за Насърчаване на четенето



-Най-добър проект в тематично направление – тази година темата е "Wellbeing at school“.



Събитието, което е под патронажа на Община Пловдив, подчерта ролята на учителите в повишаването на качеството на образованието чрез внедряване на иновативни методологии и технологии. То беше истинско признание за всички педагози, които с иновативни идеи и методи променят бъдещето на българското образование и подчертава важността на международното сътрудничество за обмен на добри практики и иновации в учебния процес. Участниците имаха възможност да споделят своите успехи, а наградите са ярко доказателство за постиженията на българските учители на европейско ниво.



ЦРЧР продължава да играе ключова роля в развитието на иновативни образователни проекти, активно стимулирайки създаването на нови учебни методи и подходи, които да отговорят на предизвикателствата на съвременното общество и образователната система.



Повече информация относно наградените проекти може да откриете на сайта: hrdc.bg.