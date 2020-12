Платформата Bulgaria wants you представя Пловдив в четири атрактивни видеа

© "Пловдив е уникален, заради невероятната комбинация от битността му на един от най-старите градове в света и всички високотехнологични компании, които намират място в него. Това го превръща в реален мост между миналото и бъдещето на България".



Това коментира продуцентът Андрей Арнаудов по повод кампанията на мултимедийната платформа Bulgaria wants you за Пловдив.



Кампанията на Bulgaria wants you ("България те иска") представя специално разработени видеа, посветени на предимствата за живот и кариера в града под тепетата. До момента Пловдив е общината с най-голямо видео съдържание в платформата на Bulgaria wants you като сред темите са IT технологиите, образование и туризъм.



Част от платформата са и видео визитките на експати или вдъхновяващи българи, които разказват за историята на успеха си, постигнат в България.



Платформата Bulgaria wants you има за цел да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи младите българи като представя по атрактивен начин информация за стандарта и начина на живот в различни региони на страната. Основатели на платформата са продуцентите Андрей Арнаудов и Иван Христов.



Видеата, част от кампанията на Bulgaria wants you за Пловдив, можете да следите на Фейсбук страницата на Община Пловдив в рамките на тази седмица: https://www.facebook.com/PlovdivMunicipality



Поздрава на Андрей Арнаудов, по повод старта на кампанията в Пловдив, можете да видите тук: https://fb.watch/2n91RU4-xP/