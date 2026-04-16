Реконструкцията на парк "Чайка“ в район "Източен“ в Пловдив е напълно завършена, съобщи кметът на района Емил Русинов за Plovdiv24.bg. С обновяването паркът придобива изцяло нов облик, като основните дейности са насочени към подобряване на условията за отдих, детски игри и спорт на открито.

Ремонтът на парка стартира през февруари.

По думите на районния кмет, пространството вече предлага значително по-модерна и функционална среда.

"Целият парк вече е с много по-различен вид. Обновихме детския кът с нови съоръжения за игра. Ударопоглъщащата настилка също беше изцяло подменена“, посочва той.

Нови съоръжения за деца и по-безопасна среда

В рамките на реконструкцията детската площадка е изцяло модернизирана. Монтирани са нови увеселителни и игрови съоръжения, съобразени със съвременните стандарти за безопасност. Подменена е и цялата ударопоглъщаща настилка, което значително повишава сигурността при игра.

Обновена спортна зона и места за отдих

Специално внимание е отделено и на спортната зона в парка, която също е освежена и подобрена, така че да отговаря на нуждите на посетителите, които практикуват спорт на открито.

Реновирана е и беседката - едно от ключовите места за почивка и социални срещи в парка. Пространството около нея е облагородено, за да се създадат по-добри условия за отдих.

Озеленяване и нов цветен кът

В рамките на проекта са обновени зелените площи, като е извършено допълнително облагородяване и поддръжка на растителността. Изграден е и нов цветен кът, който придава по-естетичен и завършен вид на парка.

От районната администрация подчертават, че целта на реконструкцията е парк "Чайка“ да се превърне в още по-предпочитано място за жителите на района - с ясна собствена атмосфера и идентичност.

"Идеята е зоната да стане поредното любимо място със собствен дух и атмосфера“, допълва кметът.