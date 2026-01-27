ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пак умуват как да отпушат трафика в Пловдив
Избраната фирма трябва да изготви предварителен проект на ГПОД, който ще бъде съгласуван с Пътна полиция и дрwги, а след това ще изготви и окончателния вариант.
"Планът е стратегически документ, задължителен за всяка община. С него се очертават посоките, с помощта на които ще се подобрят организацията на движение и градският транспорт“, коментира ресорният заместник-кмет Николай Душков.
По думите му ГПОД ще изследва основните закономерности на транспортните и пътническите потоци; ще анализира регулирането на движението; ще определи конфликтните точки, които да се отстранят; ще обследва натовареността на трафика, за да се оптимизират маршрутите и разписанията на основните градски линии.
Планът ще бъде за цялата територия на града, включително всички нови пътни артерии и квартали. Той ще надгради досега съществуващите правила, но и ще включи новите планове на администрацията за подобряване на сигурността на пешеходците, развитие и надграждане на системата на масовия градски транспорт, уреждане на правилата за паркиране, както и реализацията на новите зони с ниски емисии.
Фирма "Инжконсултпроект“ има 10 месеца (300 календарни дни), в които да се справи със задачата. Сумата, за която ще го стори, е 236 400 лв. с ДДС или малко над 120 920 €.
