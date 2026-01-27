ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Пак умуват как да отпушат трафика в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:00Коментари (0)300
© Plovdiv24.bg
Новият Генерален план за организация на движението (ГПОД) на Община Пловдив, който да оптимизира уличния трафик, ще бъде изготвен от "Инжконсултпроект“. Фирмата е победител в обявената от местната администрация обществена поръчка през септември м.г.

Избраната фирма трябва да изготви предварителен проект на ГПОД, който ще бъде съгласуван с Пътна полиция и дрwги, а след това ще изготви и окончателния вариант.

"Планът е стратегически документ, задължителен за всяка община. С него се очертават посоките, с помощта на които ще се подобрят организацията на движение и градският транспорт“, коментира ресорният заместник-кмет Николай Душков.

По думите му ГПОД ще изследва основните закономерности на транспортните и пътническите потоци; ще анализира регулирането на движението; ще определи конфликтните точки, които да се отстранят; ще обследва натовареността на трафика, за да се оптимизират маршрутите и разписанията на основните градски линии.

Планът ще бъде за цялата територия на града, включително всички нови пътни артерии и квартали. Той ще надгради досега съществуващите правила, но и ще включи новите планове на администрацията за подобряване на сигурността на пешеходците, развитие и надграждане на системата на масовия градски транспорт, уреждане на правилата за паркиране, както и реализацията на новите зони с ниски емисии.

Фирма "Инжконсултпроект“ има 10 месеца (300 календарни дни), в които да се справи със задачата. Сумата, за която ще го стори, е 236 400 лв. с ДДС или малко над 120 920 €.


Още по темата: общо новини по темата: 134
19.01.2026 Граждани: Върнете секундарниците на светофарите в Пловдив
18.01.2026 Предложиха да се сложат ограничителни колчета на това кръстовище в Пловдив
18.01.2026 Пловдив отново сред градовете с най-тежък трафик в света
07.01.2026 Кмет: Положението е достигнало нетърпим момент, следва колапс
13.12.2025 Защо метрото в Пловдив е нереалистично решение?
30.11.2025 Две проблемни кръстовища в Пловдив, при които шофьорите игнорират напълно правилата за движение
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Панайот Велчев е новият шеф на Районен съд Пловдив
14:44 / 27.01.2026
"ХЪС Естейт" и добавената стойност на експертното обслужване: Сиг...
13:00 / 27.01.2026
Ексклузивно: Не една, а две жилищни сгради вдигат на мястото на а...
13:58 / 27.01.2026
Искат да строят жилища на мястото на автогара "Север", която прик...
12:45 / 27.01.2026
Сбогуваме се с Личо Стоунса в четвъртък на Рогошките гробища
12:07 / 27.01.2026
Събарят автогара "Север" в Пловдив!
11:20 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Генерален план за движение ще моделира трафика
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Избират председател на Районен съд Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: