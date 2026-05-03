Пловдивчанка изрази публична благодарност към медицинския екип на УМБАЛ "Пловдив“, след успешно лечение на тежко респираторно заболяване.

Надя Вълева сподели в социалните мрежи емоционално послание, в което отличава професионализма и грижите на лекарите от Отделението по вътрешни болести. Тя отправя специални благодарности към началника на отделението д-р Павлин Вълов, както и към д-р Мария Димитрова и д-р Теменужка Ленгарова, заедно с целия медицински персонал - медицински сестри и санитари.

По думите ѝ, още в първите дни след постъпването ѝ в болницата екипът е успял да овладее инфекциите, причинени от бронхопневмония. "Изключително добри професионалисти“, пише тя и препоръчва на всички пациенти с дихателни проблеми да се обръщат към същото отделение.

В публикацията си Вълева опровергава и често срещаните критики към болничната храна, като подчертава, че менюто е било "богато, вкусно и разнообразно“.

Като жест на признателност тя заявява намерението си да подкрепи бъдещи инициативи в здравеопазването. Според нея това включва участие в инвестиционна визия, свързана с развитието на т.нар. "Нов път на коприната“, която планира да бъде реализирана след формиране на правителство с участието на Румен Радев. Част от идеята предвижда модернизиране на болниците в България и региона чрез оборудване с мобилни бронхоскопи и апарати за диагностика на сънна апнея.