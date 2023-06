ПУ партньор по проект за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете

© Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" е партньор по проект SPEAR, финансиран от Хоризонт 2020, насочен към насърчаване на приобщаващото равенство между половете в изследователските институции, чрез внедряване на иновативни и устойчиви планове за равнопоставеност между половете (GEPs – Gender Equality Plans) в девет научноизследователски организации (RPOs – Research Performing Organisations), разположени в различни части на Европа.



След 4,5 години интензивна работа проектът SPEAR приключи. Богатият практически опит и колективни знания позволи на партньорите по проекта да разработят ценни ресурси и учебни материали в подкрепа на рутинната дейност на експертите в областта на равнопоставеността между половете, европейските и националните политици, както и работата на други заинтересовани страни, насочена към осъществяване на дълготрайна структурна промяна, укрепване на приобщаването и равнопоставеността между половете в европейските академични среди, и насърчаване приемането на по-широка демократична програма.



"SPEAR’s Cycle of Policy Reflections“ обединява гласовете, опитът и експертизата на експерти и практици от редица различни организации и национални среди, за да подсили и подкрепи разработването на съвременните политики за устойчиво и приобщаващо Равенство между Половете в академичните среди. Този документ, разработен по проект SPEAR, обхваща четири взаимосвързани теми: Кариери в академичните среди: подбор, повишение, кариерно развитие; Работна и учебна среда, и сексизъм в академичните среди; Мейнстрийминг в областта на равнопоставеността между половете и GEPs; Интегриране на измерението "GE+“ в изследванията, иновациите и преподаването.



Тези четири теми подчертават необходимостта от тясна връзка между ежедневните практики, политическия дебат и законодателните процеси, за да се наблегне на аргументи, основани на знания и изследвания, да се укрепят демократичните ценности и да се противодейства на последствията от антидемократичните движения.



SPEAR е проект, финансиран от ЕС по програма Хоризонт 2020, стартиран през януари 2019 г., с основна цел да инициира институционална промяна и да подпомогне разработването и прилагането на планове за равнопоставеност между половете в девет европейски научноизследователски организации. Партниращите организации в SPEAR са: University of Southern Denmark (Дания), Uppsala University (Швеция), RWTH Aachen University (Германия), Europa Media Non-profit Ltd. (Унгария), Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH (Австрия), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“ (България), International Business School (България), Vilnius University (Литва), Vytautas Magnus University (Литва), NOVA University Lisbon (Португалия) и University of Rijeka (Хърватия).