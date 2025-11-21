ПП–ДБ с остро питане за санирането в Пловдив

© Общинските съветници от "Продължаваме Промяната – Демократична България“ в Пловдив внесоха официално питане до кмета Костадин Димитров, в което остро поставят въпроса за реалното състояние на Националната програма за енергийна ефективност на територията на града.



По думите им, санирането е от ключово значение за Пловдив не само заради енергийната ефективност, но и заради повишаването на стойността и сигурността на жилищния фонд. Въпреки това, според тях, изпълнението върви с неясна скорост и недостатъчна прозрачност.



"Категорични сме, че обществото има право да знае какво се случва с одобрените 32 блока в различните райони на града“, заявиха Александър Ракщиев, Тодор Токов, Владимир Славенски и Добромира Костова, вносители на питането.



Съветниците настояват за пълна информация по всеки отделен обект:



Къде има подписани договори и избрани изпълнители?



По кои проекти вече се работи на терен?



Има ли процедури, блокирани от жалби или административни пречки?



Какъв е планираният срок за завършване на всяка сграда?



Има ли риск от загуба на финансиране при забавяне?



Те подчертаха, че искат не общи уверения, а конкретни данни – включително адреси, стойност на проектите, етапи на изпълнение и оценка на риска. "Ако има опасност някои от обектите да не бъдат завършени в срок, това трябва да се каже открито“, допълниха от групата.



От ПП-ДБ са категорични, че липсата на публичен отчет и видим напредък поражда сериозни съмнения за ефективността на управлението на програмата. Съветниците питат и дали има комуникация с МРРБ и координаторите на Плана за възстановяване и устойчивост, както и дали са търсени решения за удължаване на срокове, включване на допълнителни екипи или междинни контролни етапи.



"Въпросът е не само административен, а политически – има ли воля да се работи прозрачно и в срок, или ще гледаме как Пловдив пропуска още една възможност“, подчертаха от ПП–ДБ.



Очаква се отговорът на администрацията да бъде предоставен в законоустановения срок. От групата на ПП–ДБ вече заявиха, че ще настояват за публичното му огласяване.