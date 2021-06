ПГТ " Асен Златаров" - Пловдив взе участие в образователно обучение в Белгия

© Директорът на ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров“ инж. Катерина Додова, помощник директорът по учебната дейност Росица Пеева и преподавателите Лора Колева и Васил Грозданов (английски език), Цветан Златански (физическо възпитание и спорт), инж. Яна Кирякова и Веска Попова (професионална подготовка) прекараха една незабравима седмица в град Бланкенберг, Белгия.



Те участваха в образователна мобилност по проект "Свързано училище - механизъм за изграждане на устойчива и подкрепяща училищна общност" по програма "Еразъм +".



Нашата стратегическа цел е да подобрим средата на обучение като ангажираме учители, ученици и родители и да направим училището свързано.



"Бяхме посрещнати от Дорийн Самперманс, организатор и домакин от белгийската страна. Тя ни разказа повече за белгийската образователна система, организацията Catholic Education Flanders и за връзката между образованието и църквата в Белгия. Дорийн се прояви като изключителен експерт с богат опит, съчетавайки обучението с културна разходка в град Брюж.



Дорийн ни запозна с принципите на Inquiry-based learning (Обучение чрез проучване). Последва среща с учители и директор на местно училище. Поради епидемиологичните мерки всички лекции се проведоха на открито, като по този начин участниците успяха да се потопят в белгийската култура.



Последва среща с Рик Ван дер Хауерт, който представи новата си книга "Break trough the talking shop. Forms of work for effective team learning“ написана по време на пандемията от COVID-19. Рик се прояви като изключителен експерт с много богат опит в областта на Inquiry-based learning (Обучение чрез проучване) и PLC (професионални общности за учене). Всеки от участниците получи копие от книгата на Рик, а авторът ни поведе на двадесет километрово пътешествие по плажовете на Северно море.



Първата ни спирка бе в град Вендун, където заедно с Рик обсъдихме основните елементи на професионалните общности за учене. Последва разходка сред природата в резерват "Duinbossen“, където коментирахме създаването и използването на протоколи в професионалните общности за учене. Денят завърши с кратка почивка за чаша следобеден чай в град Де Хан, след което всички потеглихме към Бланкенберг.



Обучението с Рик продължи и през следващите дни, когато разговаряхме по-задълбочено за принципите и характеристиките на ПОУ и обсъдихме примери за обучение чрез проучване. Срещнахме се с местни учители и използвахме някои от готовите протоколи в книгата на Рик", обясни подрбно преподавателят Лора Колева.



Обучението завършило със събиране и анализиране на данни, споделянето им в ПОУ, създаването на графичен органайзер и план за работа, преговор на наученото през изминалата седмица, получаване на обратна връзка и връчване на сертификати.



"Най-емоционалният момент бе раздялата с новите ни приятели от Белгия, тъй като това беше последното обучение на Рик преди неговото пенсиониране. Накрая всички участници отпътувахме към България, за да споделим наученото със своите колеги", допълни Лора.