Откриха 13-годишното момиче

В Пловдив намериха детето, което се издирваше. Това съобщи за Plovdiv24.bg наша читателка. От думите й стана ясно, че всичко е наред и момичето е живо и здраво.



Припомняме, че днес сутринта близки започнаха издирване на 13-годишното момиче.



За последно то е било видяно вчера около 16.00 часа в района на улица "Иларион Макариополски" в квартал "Каменица".



В социалните мрежи Николина Паякова отправи призив, ако някой има информация за детето, да сигнализира.