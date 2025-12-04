ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Откриха 13-годишното момиче
Припомняме, че днес сутринта близки започнаха издирване на 13-годишното момиче.
За последно то е било видяно вчера около 16.00 часа в района на улица "Иларион Макариополски" в квартал "Каменица".
В социалните мрежи Николина Паякова отправи призив, ако някой има информация за детето, да сигнализира.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
09:38 / 04.12.2025
В Кючука започнаха да изхвърлят боклуците си върху автомобили
09:01 / 04.12.2025
В Пловдив издирват 13-годишно момиче
08:20 / 04.12.2025
Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
08:02 / 04.12.2025
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS