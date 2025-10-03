© Plovdiv24.bg виж галерията Патрулка е изпратена на място в кръговото кръстовище на булевард "Никола Вапцаров" в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Преминаването на автомобили в посока към бул. "Александър Стамболийски" е забранено и невъзможно.



Преди малко от Общината съобщиха за друг затворен участък - че отсечката от кръстовището на "Кукленско шосе" и ул. "Индустриална“ до кръстовището на бул. "Александър Стамболийски“ и ул. "Братя Бъкстон“ е отцепена, а преминаването е забранено.



Кметът на Пловдив Костадин Димитров, кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев, директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив /РДПБЗН/ ст. комисар Васил Димов, представители на ВиК и фирмата изпълнител на проекта за Южния обходен колектор бяха на мястото снощи до късно вечерта, за да решат какви мерки да предприемат. Екипи на РДПБЗН – Пловдив, на ДФ "Пловдив 112“ и на "Гражданска защита“ цяла нощ са изпомпвали водата.