Вече 20 години един от най-разпознаваемите хранителни брандове у нас "Димитър Маджаров“ си партнира с Kaufland България, а чрез магазините на веригата пловдивската продукция достига до милиони клиенти в цялата страна. Сътрудничеството им започва през 2006 г. с откриването на първия магазин на ритейлъра в Пловдив. От тогава партньорството се развива и изгражда устойчиво, надхвърляйки 1600 тона млечни продукти, реализирани чрез магазинната мрежа на веригата годишно.Историята на "Димитър Маджаров“ започва като класически пример за българско семейно предприемачество. Семейство Маджарови създава своята фирма през 1991 г., първоначално като компания за търговия с хранителни продукти. Собственото производство стартира три години по-късно с месни продукти, основно наденици, кренвирши и трайни колбаси, а млечните продукти са включени в гамата на производителя през 1998 г. със сирене и кашкавал.През годините стабилните партньорства като това с Kaufland са сред факторите, които подкрепят развитието на компанията и ѝ позволяват да инвестира последователно в технологии и хора. "Това е един от партньорите, с когото израснахме и еволюирахме. Работата с лидер на пазара естествено те мотивира да ставаш по-добър, по-ефективен и по-иновативен всеки ден“, споделят от компанията. Така от екип от пет души днес предприятието е "семейство“ от над 300 професионалисти, които работят в две модерни предприятия – млекопреработвателно в Стамболийски и месопреработвателно в Пловдив."Гордеем се, че Kaufland е веригата, в която предлагаме най-богатия асортимент от нашата марка – от традиционните ни млечни продукти, до най-новите ни серии "Lacto Free", “Protein Plus“ и "PRO Biotic“ от млечното ни портфолио“, споделят от "Димитър Маджаров“. За млечните си продукти производителят използва класическа българска технология и 100% първокласно българско мляко от собствената си ферма и от ферми от цяла България. "Основният ни и най-важен критерий е безкомпромисното качество на суровината“, подчертават от компанията, като тя се контролира строго още при приема.В работата си "Димитър Маджаров“ съчетава традиционните рецепти със съвременни производствени линии и прецизен технологичен контрол. Според производителя доброто сирене и кашкавал изискват автентична българска технология, пълномаслено мляко и търпение за правилното узряване, което винаги трае минимум 45–60 дни."За нас тази линия е въпрос на чест и последователност. През всичките тези години нито веднъж не изневерихме на своя "подпис“ да създаваме продукти от 100% българско мляко“, допълват от компанията.Те подчертават, че не допускат "съкратен път“ чрез заместители, растителни мазнини или мляко на прах, а като най-ярко доказателство за безкомпромисния си подход посочват защитата за поредна година на сертификата за млечни продукти "Защитено наименование за произход“ (ЗНП), което определят като официален печат за българския произход на продуктите им.Качеството на продукцията е безкомпромисно, отговаряйки на непрекъснато завишаващите се стандарти на Kaufland. Затова и контролът му започва още със суровината и продължава като затворен цикъл до готовия продукт. Преди приема на млякото се извършват множество тестове за антибиотици, фалшификации, примеси с друг вид мляко и физикохимични параметри, а ако суровината не отговаря на строгите критерии, тя изобщо не се допуска до производство.Контролът продължава във всяка фаза, като показателите се следят постоянно, а непосредствено преди пакетирането, всеки продукт преминава през детайлна технологична проверка. Производителят посочва, че взискателността на Kaufland към безупречното качество и високите изисквания към логистиката допълнително повишават вътрешните им стандарти. Компанията притежава сертификат IFS Food, както и сертификати за производство на кашкавали по БДС и сирена и кисели млека по ЗНП.От "Димитър Маджаров“ отчитат положителната тенденция, че българинът продължава да търси онзи автентичен вкус на сиренето и кашкавала, който помни от детството си, но паралелно с това става все по-взискателен към здравето си и към това какво пише на етикета. Затова компанията развива функционални продукти с конкретни ползи, сред които безлактозна серия за хора с непоносимост - "Lacto Free", пробиотично кисело мляко за подкрепа на имунната система и доброто храносмилане- "PRO Biotic“ и серията "Protein Plus“- за повече протеин в храната."Най-горди сме с нашата протеинова серия, която създадохме в началото на 2024 г., с много труд и усилия, в които успяхме, чрез специална технология да запазим млечния протеин в суровината, без да използваме изкуствен такъв на прах“, споделят от компанията. В следващите години "Димитър Маджаров“ планира да развива млечната си гама в две основни направления – удобство и здраве – с нови функционални продукти, които запазват традиционния привкус, но носят и конкретни ползи за организма и имунната система.