© Plovdiv24.bg виж галерията Започва втория Plovdiv Jazz Summer. Ето програмата по дни:



04 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“ Plovdiv Jazz Summer представя



Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия“



Билети за концертите са в продажба на всички каси в Пловдив, в мрежата на Eventim и на място на лятно кино "Орфей“ от 19.00 часа до началото на концертите.



Премиера на биографичната книга "Безнадежден случай“



5 август (събота) от 18:00 часа в зала "Пълдин“ на хотел DoubleTree by Hilton, Богдана Карадочева и Стефан Димитров ще посрещнат почитателите, за да представят луксозното издание на двойната си биографична книга "Безнадежден случай“ под редакцията на журналиста Георги Тошев и с логото на издателство Книгомания. За премиерата на книгата на Пловдив център, Богдана Карадочева и Стефан Димитров готвят специална изненада за почитателите си. Входът е свободен, публика ще бъде допускана до запълване на местата.



05 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“ Plovdiv Jazz Summer представя



7 Steps to the Mystery



Антони Дончев джаз квартет с ЕВА Квартет (Гергана Димитрова, София Янева, Евелина Спасова, Даниела Стоичкова) със специалното участие на Пантелис Стойкос (Гърция)



Билети за концертите са в продажба на всички каси в Пловдив, в мрежата на Eventim и на място на лятно кино "Орфей“ от 19.00 часа до началото на концертите.



ФОНДАЦИЯТА“ празнува 10 години около света



На 6 август от 20.00 часа на Античния театър в Пловдив. След грандиозния концерт на "ФОНДАЦИЯТА празнува 10 години около света“ в края на април, супер групата се стяга да зарадва и феновете си в големите градове на България. Дони, Кирил Маричков, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански ще изпълнят едни от най-обичаните български песни на поколения българи –Специални гости на супер групата на сцената това лято ще бъдат Косьо Цеков от ФСБ, Наско от Б.Т.Р. и Момчил от тандема "Дони и Момчил", но от Фондацията разкриват, че се очаква и други български звезди ще се присъединят към тях на откритите сцени в различните градове.



Билети за концертите "ФОНДАЦИЯТА празнува 10 години около света“ се продават в системата на Ticketportal.bg и на касите на театрите по градове. Могат да бъдат закупени още от книжарници Booktrading, Office1Superstore и бензиностанции OMV в цялата страна.



06 август | 21:00 ч. | Лятно кино "Орфей“ Plovdiv Jazz Summer представя



Destino Tango Trio



Людмил Ангелов, България



Кристина Вилалонга, Испания



Виктор Вилена, Аржентина



Билети за концертите са в продажба на всички каси в Пловдив, в мрежата на Eventim и на място на лятно кино "Орфей“ от 19.00 часа до началото на концертите.



Концерт на Богдана Карадочева и Стефан Димитров "Безнадежден случай“



7 август, 20.30 часа, Античен театър Богдана Карадочева и Стефан Димитров ще изпеят вечните си хитове в специален концерт, за който са избрали града под тепетата! Сред специалните гости са Васил Найденов, Братя Аргирови, Вариант Б, Саша Александрова, Артур Надосян.



Билетите за концерта на цена от 25 лв. до 75 лв. можете да закупите от Билетен център пред общината, Туристически информационен център на Римския стадион, касата на Античен театър (вход откъм АМТИИ), каса МаскАрт в ДК "Борис Христов“, всички каси на Eventim и онлайн както и касите на Зала "България" в София и НДК.



Билети можете да намерите и в сайта на Grabo.bg. Закупеният ваучер служи за билет и се отнася за място в конкретния ценови клас, посочен в интерактивната схема.



Изложбата "Зала 1“ – мечта за бъдещ музей за съвременно изкуство



На 8 август от 18:00 ч. в реалната Зала "2019“ (ул. "Гладстон“ №32) известният плакатист и изложбен куратор Костадин Отонов отправя предизвикателство към пловдивското общество на творци, мениджъри и ценители със своя кураторски проект "ЗАЛА 1. Банка за съвременно изкуство“. Той ще открие голяма представителна изложба с произведения на поканените от него 50 автори, създаващи живопис, графика, скулптура, фотография и N форми. Организатор е Дружеството на пловдивските художници.



Изложбата е с вход свободен и ще продължи до 3 септември.



"Мюзикъл и рок" с Б.Т.Р. и оркестъра на Великотърновския театър в Лятно кино "Орфей“



На 8 август от 20.30 часа на сцената на Лятно кино "Орфей“. Стартира лятното турне "Мюзикъл и рок" на музикантите от Б.Т.Р. , с участието на оркестъра на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" Велико Търново с диригент Георги Патриков. В програмата като солисти участват фронтменът на БТР Атанас Пенев, Теодора Петрова, Миряна Калушкова и Гергана Стоянова, а водещ на музикалния спектакъл е актьорът Цветелин Илчев.



Билети на каса МаскАрт в Дома на културата "Борис Христов“ и на място преди концерта.



Клавирен квинтет от Добринка Табакова "Каменна следа“ със световна премиера в Епископската базилика в Пловдив



На 9 август 2023г. от 19:00 часа в Епископска базилика на Филипопол в Пловдив ще се състои световната премиера на клавирен квинтет от Добринка Табакова със заглавие "Каменна следа“. Клавирен квинтет от Добринка Табакова е написан по поръчка на Фондация "Неотъпкана пътека“ с финансовата подкрепа на Фондация за нова музика "Ернст фон Сименс“. Събитието се осъществява и с подкрепата на община Пловдив по К3 "Гражданска активност“.



Билети в мрежата на www.epaygo.bg и на място преди събитието.



JESUS CHRIST SUPERSTAR на Античния театър



На 09 и 10 август от 21 часа - JESUS CHRIST SUPERSTAR на Античния театър



Поради големия интерес OPERA OPEN представя в две вечери рок мюзикъла JESUS CHRIST SUPERSTAR от Андрю Лойд Уебър и Тим Райс. Участват: Николай Воденичаров – Никеца , Владимир Михайлов, Керана, Цвети Пеняшки, Владимир Ников, Константин Кацаров , Август Методиев, Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев , Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив. Диригент – Константин Добройков



Режисьор – Веселка Кунчева Veselka Kuncheva



Художник – Мариета Голомехова



Хореография – Явор Кунчев



Билети може да закупите на касите на Опера и билетните каси на Ивентим.