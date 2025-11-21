Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"

© Plovdiv24.bg Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да съобщи най-неприятната новина за началото на днешния 21 ноември.



Даваме думата на човека сега:



"Здравейте! От около 7.00 часа тази сутрин на тротоар пред блок в "Смирненски" има труп на жена. Става дума за улица "Равнища", до Пощата в района. На място има и полиция".



От ОД МВР Пловдив към момента все още няма официална информация по случая.