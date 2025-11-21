ЗАРЕЖДАНЕ...
|Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Даваме думата на човека сега:
"Здравейте! От около 7.00 часа тази сутрин на тротоар пред блок в "Смирненски" има труп на жена. Става дума за улица "Равнища", до Пощата в района. На място има и полиция".
От ОД МВР Пловдив към момента все още няма официална информация по случая.
