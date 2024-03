Обявиха още три банди за Hills of Rock в Пловдив

© Imminence, Baroness и Ghøstkid се присъединяват към Hills of Rock 2024 на 26 юли.



Това съобщиха от FEST TEAM, които са организатори на фестивала.



Imminence са шведска банда, която комбинира изключително умело хард звучене с инструментали на виола, в състав Eddie Berg, Harald Barrett & Alex Arnoldsson, Peter Hanström и Christian Höijer. Imminence вече са били на сцената ни през 2017 и оттогава насетне много от вас са ги пожелавали отново - срещаме ги и тази година на Main stage.



С номинации за Grammy, Baroness винаги успяват да изненадат аудиторията с разпознаваемото си тежко звучене. Сформирана през 2003, групата има много за разказване на феновете на Hills of Rock.



Ghøstkid в състав Sebastian "Sushi" Biesler, Steve Joakim, Jan Marco Heinz, Chris Kisseler и Stanislaw Czywil също ще разтърсят главната сцена в петък, 26 юли, заедно с BRING ME THE HORIZON.



Korn са хедлайнерът на първия ден фестивала, който ще се проведе на 25, 26 и 27 юли на Гребен канал, Пловдив.



На 25 юли, преди вихрушката тях, на основната сцена на Гребния канал, ще излязат още и Spiritbox и Loathe



Освен главната сцена, HILLS OF ROCK 2024 Пловдив ще има още две – партньорските На Тъмно и "Строежа“/ Stroeja, които вече подреждат атрактивен лайнъп като допълнение към основната сцена и чиито участници ще бъдат обявени скоро.