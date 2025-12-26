Общински съветник от Пловдив: Пазарното проучване за апаратура на болницата буди сериозни съмнения

© На последното си заседание Общинският съвет на Пловдив даде разрешение управителят на МБАЛ "Свети Пантелеймон“ да закупи със средства на лечебното заведение медицинска апаратура на стойност до 275 000 лева без ДДС.



Става дума за ехокардиограф – апарат, от който болницата безспорно има нужда. Представеното пазарно проучване обаче буди сериозни съмнения. За това алармира общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната – Демократична България“ Борислав Матеев.



"В проучването са включени оферти за апарати от китайски и корейски производители на цени, които се доближават и дори надминават най-високия клас европейска и американска техника – това е пазарно необяснимо. Повърхностна проверка в Търговския регистър показва обективни индикации за свързаност между две от трите фирми, включени в пазарното проучване, като едната е новорегистрирана през лятото на 2025 г. Това поставя под сериозно съмнение наличието на реална конкуренция.“, допълни Матеев.



Общинският съветник подчерта, че безусловно подкрепя необходимостта от обновяване на медицинската апаратура с модерна и съвременна техника, която да гарантира качествен диагностичен и лечебен процес и сигурност за пациентите. Именно поради тази причина повдига темата и изразява сериозни възражения. Сред сериозните проблеми, които той откроява, са и гаранционните условия.



"Предлагат се срокове от 60 до 90 дни за ремонт след приемане в сервиз – нещо напълно неадекватно за съвременната медицинска техника от такъв клас, при която голяма част от проблемите са софтуерни и се отстраняват дистанционно в рамките на часове. В една от офертите се предвижда гаранция от едва 12 месеца, което е недопустимо за апаратура от този ценови клас“, коментира Матеев.



По думите му най-скъпият офериран модел е с ясно изразена акушеро-гинекологична софтуерна конфигурация, докато заявената потребност на болницата е за вътрешно отделение, което би трябвало да изисква съвсем различни, прецизно насочени диагностични и софтуерни пакети.



Матеев обърна внимание и на често използвания аргумент, че пазарното проучване има "ориентировъчен“ характер.



"Практиката показва, че именно такива проучвания често предопределят реалния изход на бъдещата процедура и не бива да бъдат подценявани“, подчерта той.



Общинският съветник заяви още, че ще следи внимателно целия процес – от обявяването на процедурата до доставката, конфигурацията и сервизното обезпечаване на апаратурата.



"Ако бъде закупен апарат на пазарно неадекватна цена, с неподходяща конфигурация или компромисни гаранционни условия, това ще е достатъчно основание за сигнал до компетентните институции, включително Окръжната прокуратура, КЗК и КЗП“, каза той.



Според д-р Матеев случаят поставя на дневен ред по-широк обществен въпрос – защо, въпреки процедурите по Закона за обществените поръчки, в държавните и общинските лечебни заведения често възникват съмнения за неефективно разходване на средства, докато в частния сектор подобни решения се вземат с далеч по-строга финансова дисциплина.



"Отговорността за разумното управление на публичния ресурс е ключова, особено в условията на хроничен недостиг на средства в общинските болници. Затова очаквам ръководството на МБАЛ "Св. Пантелеймон“ да подхожда с максимална прецизност, прозрачност и професионализъм при реализирането на тази покупка“, допълни Борислав Матеев.