ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Общински съветник от Пловдив: Пазарното проучване за апаратура на болницата буди сериозни съмнения
Става дума за ехокардиограф – апарат, от който болницата безспорно има нужда. Представеното пазарно проучване обаче буди сериозни съмнения. За това алармира общинският съветник от групата на "Продължаваме промяната – Демократична България“ Борислав Матеев.
"В проучването са включени оферти за апарати от китайски и корейски производители на цени, които се доближават и дори надминават най-високия клас европейска и американска техника – това е пазарно необяснимо. Повърхностна проверка в Търговския регистър показва обективни индикации за свързаност между две от трите фирми, включени в пазарното проучване, като едната е новорегистрирана през лятото на 2025 г. Това поставя под сериозно съмнение наличието на реална конкуренция.“, допълни Матеев.
Общинският съветник подчерта, че безусловно подкрепя необходимостта от обновяване на медицинската апаратура с модерна и съвременна техника, която да гарантира качествен диагностичен и лечебен процес и сигурност за пациентите. Именно поради тази причина повдига темата и изразява сериозни възражения. Сред сериозните проблеми, които той откроява, са и гаранционните условия.
"Предлагат се срокове от 60 до 90 дни за ремонт след приемане в сервиз – нещо напълно неадекватно за съвременната медицинска техника от такъв клас, при която голяма част от проблемите са софтуерни и се отстраняват дистанционно в рамките на часове. В една от офертите се предвижда гаранция от едва 12 месеца, което е недопустимо за апаратура от този ценови клас“, коментира Матеев.
По думите му най-скъпият офериран модел е с ясно изразена акушеро-гинекологична софтуерна конфигурация, докато заявената потребност на болницата е за вътрешно отделение, което би трябвало да изисква съвсем различни, прецизно насочени диагностични и софтуерни пакети.
Матеев обърна внимание и на често използвания аргумент, че пазарното проучване има "ориентировъчен“ характер.
"Практиката показва, че именно такива проучвания често предопределят реалния изход на бъдещата процедура и не бива да бъдат подценявани“, подчерта той.
Общинският съветник заяви още, че ще следи внимателно целия процес – от обявяването на процедурата до доставката, конфигурацията и сервизното обезпечаване на апаратурата.
"Ако бъде закупен апарат на пазарно неадекватна цена, с неподходяща конфигурация или компромисни гаранционни условия, това ще е достатъчно основание за сигнал до компетентните институции, включително Окръжната прокуратура, КЗК и КЗП“, каза той.
Според д-р Матеев случаят поставя на дневен ред по-широк обществен въпрос – защо, въпреки процедурите по Закона за обществените поръчки, в държавните и общинските лечебни заведения често възникват съмнения за неефективно разходване на средства, докато в частния сектор подобни решения се вземат с далеч по-строга финансова дисциплина.
"Отговорността за разумното управление на публичния ресурс е ключова, особено в условията на хроничен недостиг на средства в общинските болници. Затова очаквам ръководството на МБАЛ "Св. Пантелеймон“ да подхожда с максимална прецизност, прозрачност и професионализъм при реализирането на тази покупка“, допълни Борислав Матеев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Наемите на апартаментите в евро, Пловдив на 4 място в страната
08:52 / 26.12.2025
Стартира една от най-оспорваните и конкурентни кампании в Пловдив...
08:34 / 26.12.2025
Още подобрения за новоремонтираното общежитие ЕГ "Иван Вазов"
08:28 / 26.12.2025
Тони Стойчева: Дали срещу 500 000 лева могат да се решат проблеми...
08:05 / 26.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през март
06:00 / 26.12.2025
Едно от най-значимите културни събития на нашето време ще гостува...
22:00 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Почина обичан актьор от "Приятели" и "Доктор Хаус"
08:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS