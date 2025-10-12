Общински съветници искат "Биг брадър" за Експертния съвет по устройство на територията

© Plovdiv24.bg Заседанията на Експертния съвет по устройство на територията да се предават на живо по интернет. За това се обявяват общински съветници от Пловдив, информира Plovdiv24.bg.



Петимата от “Браво, Пловдив" са внесли предложението за обсъждане в комисиите към Общинския съвет. В мотивите си те посочват, че както заседанията на общинския съвет и на комисиите, така и ЕСУТ трябва да се предава на живо, за да могат повече заинтересовани лица да имат достъп до обсъжданията и решенията по отношението на градоустройството, проектите за устройствено и инвестиционно развитие на Пловдив и различни схеми.



Това трябва да стане чрез предаване чрез интернет страницата на Община Пловдив, където и да се съхраняват записите на самите заседания за срок от 10 години.



По този начин информацията ще достига до по-голям кръг от граждани, което, от своя страна, допринася за по-голямата публичност, се посочва в предложението.



За по-голямо прозрачност и информираност на гражданите дневният ред на заседанията трябва да се обявява предварително.