Община Пловдив организира томбола за ексклузивно посещение в Епископската базилика

© Десетима късметлии ще имат възможността да разгледат безплатно Епископската базилика на Филипопол в първите дни след нейното отваряне. Те ще бъдат избрани чрез специално организирана от Община Пловдив фейсбук игра, която започва днес и ще продължи до 16.04 (петък) включително.



Откриването на културния център ще се състои на 18 април (неделя), а на 19 април той официално ще отвори врати и за посетители, при спазване на всички противоепидемични мерки.



В рамките на пет дни, всеки ден община Пловдив ще задава по един въпрос, свързан с историята на Епископската базилика в пост на своята Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/PlovdivMunicipality. Желаещите да участват трябва единствено да публикуват верния според тях отговор като коментар под поста с въпроса. Важно условие е участниците да напишат в коментара си своите име и фамилия по лична карта, в случай че те не съответстват с имената изписани във Фейсбук профилите им, за да бъдат включени за участие в томболата.



Първият въпрос от томболата вече е публикуван. От играта ще бъдат изтеглени десетима печеливши. Те ще бъдат сред първите гости на най-новия културен център на Пловдив, който ще отвори врати за посетители на 19 април. Турът за тях ще бъде напълно безплатен. Всеки от десетимата, спечелили безплатна разходка, ще има възможността да покани свой близък, за когото входът също ще бъде свободен.



Имената на печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип ден преди отварянето на Базиликата - на 17.04. (събота), от директора на ОИ "Старинен Пловдив“ Богомил Грозев. Тегленето ще бъде излъчено на живо във Фейсбук страницата на Общината точно в 13:00 часа. Имената на късметлиите ще бъдат публикувани на сайта и Фейсбук страницата на Община Пловдив.



След изтегляне на имената, победителите трябва да изпратят имейл до Община Пловдив, с който да потвърдят участието си и желанието си да се възползват от наградата. В отговор на него ще им бъде изпратен ваучер за ексклузивно посещение на Базиликата, с валидност от 1 (един) календарен месец.



Имейл адресът, на който печелившите да изпращат потвържденията за участие, е: info@plovdiv.bg



Епископската базилика на Филипопол ще бъде официално открита на 18 април, когато ЮНЕСКО отбелязва Международния ден за опазване на паметниците на културата. Поради сложната епидемична обстановка в страната, церемонията по откриването ще се излъчва онлайн, за да могат повече хора да я наблюдават на живо. Прякото излъчване можете да проследите на сайта и Фейсбук страницата на Община Пловдив, както и на Фейсбук страниците на ОИ "Старинен Пловдив" (Plovdiv Old town /official), Епископска базилика на Филипопол / Bishop's Basilica of Philippopolis, America for Bulgaria и Visit Plovdiv.