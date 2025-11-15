ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив набира доброволци за справяне с бедствия, аварии и извънредни ситуации
Според обявлението:
Кандидатите не трябва да са служители на МВР или военнослужещи от Министерството на отбраната. Те трябва да желаят доброволно да участват в дейности, свързани със защита на населението за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и в отстраняването на последиците от тях.
Кандидат може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 16 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение, клинично здраво, да не страда от психично заболяване, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано, да има умения за работа в екип.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до Кмета на община Пловдив.
2. Формуляр за кандидатстване.
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.
5. CV (подробна автобиография).
6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни.
7. Копие от документ/и за завършено образование.
8. Копие/я от документ/и за придобита специалност или правоспособност, или за завършени курсове, ако имат такива.
9. Копие/я от документ/и за правоспособност за работа със специализирана техника и/или оборудване, ако имат такова.
10. Копие от свидетелство за управление на МПС, ако имат такова.
11. Копие от лична карта.
12. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.
Комплектът образци от документи за членство в ДФ "Пловдив 112“ може да бъдат получени всеки работен ден на адрес: гр. Пловдив, ул. "Емил дьо Лавеле" № 6, отдел ОР и УК на община Пловдив, тел. за справки: 032/656-716, 0894/351632 – инж. Костадин Пейчинов.
Попълните документи се подават всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:15 ч. на адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов“ № 1, деловодство на община Пловдив.
Крайната дата за подаване на документите е 28.11.2025 г.
