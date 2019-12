Община Пловдив гарантира добро настроение на площада утре вечер

© Ако считате, че празнуването на Нова година у дома е отегчително, ако сте се уморили да празнувате този празник пред телевизора и искате този път това да е различно и запомнящо се преживяване, тогава можете да идете на 31.12.19 от 22:00 ч. до 02:00 ч. на 01.01.20 г. на пл. "Ст. Стамболов“ пред откритата сцена, за да станете част от официалната градска церемония по изпращането на 2019 г., и по посрещането на новата 2020 година!



Организаторите от община Пловдив гарантират добро настроение през цялата вечер, прекарана в приятна компания, и много хубава новогодишна програма. Водещи в Новогодишната нощ ще са Симеон Колев и Богдана Трифонова - радио водещи от сутрешния блок "Стартер" на БГ радио.



Вижте програмата по часове:



22:00 часа – Група Innerglow



Innerglow е електронна поп/рок група, която залага на авторска музика с множество алтърнатив, денс и фънк елементи. Това са музикантите: Тодор Ковачев - вокали, клавири,



Петър Желев – китара, Матей Христосков – ударни.



Още в първите две години от своето съществуване, групата издаде песните “After You" и “Rising Sun", изнесе множество концерти в някои от най-големите клубове и на някои от най-значимите фестивали в България, сподели сцената за общи изяви с изпълнители като “Остава", “Hayes & Y", "Jeremy?", “Jin Monic", “Nu/Ance", “Taking Heed", VICK. През януари 2019 групата издаде своя трети сингъл "Chained In Love" с видеоклип, създаден от режисьора Николай Драганов. Песента получи множество позитивни реакции от публиката и прекара общо пет седмици на първо място в класацията на Българското национално радио - БНР Топ 20.



22:45 часа - Дует "Ритон“



"Ритон“ е български дует за попмузика с повече от 40 годишна кариера, като най-популярните им песни са "Джалма“, "Елате ни на гости“, "Накъдето ми видят очите“, "Някога, но не сега“, "Дон Кихот и Дулсинея“, "Изповед“,“Болка от любов“,“Сърце зад 3 врати“, "Прегърни ме“ и други. Всичко започва през 1975 г. Катя Михайлова и Здравко Желязков следват в Българската държавна консерватория. От там се оформят като дует и като двойка.



През лятото след първи курс, решават още като студенти да се явят поотделно, като солисти на изпит пред Държавна комисия по категоризиране на изпълнителите (без категоризация, никой певец по това време не може да работи професионално). Получават най-високата възможна: "1-ва солистична“ и естествено полудяват от щастие! Първо предизвикателство, първи успех!



Един от най-важните фактори, характеризиращ същността на дует Ритон, е силно изразената национална идентичност в цялостното им творчество. 100% от репертоара на дуета през всичките 35 години е създаден от български автори.



23:30 часа Ансамбъл "Тракия“



Фолклорен Ансамбъл “Тракия" е създаден през 1974 година. Той съхранява и развива народното песенно и музикално-танцово богатство от всички фолклорни области на страната. Представя и разкрива в почти автентичен вид или в съвременни музикални и танцови интерпретации истински бисери на народното творчество. Ансамбълът се отличава със своя неповторим стил на авторство и оригиналност.



Творческият облик на “Тракия" е създаден и се развива от най-големите автори в областта на фолклора като проф. Кирил Дженев, доц. Стефан Мутафчиев, проф. Николай Кауфман, проф. Николай Стойков, К. Колев и много други. Директор и главен художествен ръководител на ФА “Тракия" е проф. д-р Даниела Дженева.



За 45 години Ансамбълът е изнесъл хиляди концерти във всички краища на България, подпомагайки държавните институции в множество значими форуми. Участвали са в международни прояви в 48 страни. Носители са на всички възможни награди в сферата на културата.



23: 50 часа - Излъчване на речта на Президента на Република България Румен Радев



00:15 часа – Група СкандаУ



Всички фенове и почитатели на Тото и Лъчо от една от най-популярните български групи – "СкандаУ“ ще имат възможността да станат част от едно незабравимо музикално преживяване, с начален час 00.15 часа.



За последните две година момчетата бяха обявени два пъти за група на годината на Годишните музикални награди на БГ радио, две поредни години Група на годината на Българските Хип-хоп награди – 359 Hip Hop Awards, а "Чужди усмивки“ стана песен на 2018. The 1 Lifestyle Awards също отличи "СкандаУ“ като група на 2018, а "Чужди усмивки “ като балада на годината. Доказателство за успехите им са и стотиците хиляди фенове и абонати на каналите им в социалните мрежи. От началото на 2018 година досега, "СкандаУ“, които сами продуцират музиката си, добавиха много нови песни към репертоара си, всяка една от тях доказала се като безспорен хит. "Без да пие“, "Кокайна“, "Чужди усмивки“, "Хайвера“, "Катран“ и най-новата "НО!“ ще са само част от програмата, която подготвят СкандаУните момчета.



Съвсем наскоро, любимците на българската публика Лъчо и Тото от "СкандаУ“ препълниха столичната зала "Арена Армеец" и пловдивската "Колодрум“.