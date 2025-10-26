Ново отчуждаване е в сила заради пробива под Централна гара, кметът издаде заповед

© Във връзка с пробива под централна гара кметът на Пловдив Костадин Димитров е издал заповед за отчуждаване на част от имот, информира Plovdiv24.bg. Процедурата е поредната от страната на район “Южен", която се прави в последно време, за да се обезпечи пътната инфраструктура, която да поеме потока от автомобили, който идва от широкия булевард “Васил Арпилов".



Става въпрос на терен, който се намира на ул. “Кукуш" и влиза в част от проекта за изграждане на второстепенна улица и съгласно решение на Общинския съвет попада в улична регулация.



Имотът, обект на отчуждаване, е собственост на 4 дами, които трябва да си разделят малко над 9 200 лева в зависимост от процента собственост на всяка една от тях.



Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.



