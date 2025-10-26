ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ново отчуждаване е в сила заради пробива под Централна гара, кметът издаде заповед
Става въпрос на терен, който се намира на ул. “Кукуш" и влиза в част от проекта за изграждане на второстепенна улица и съгласно решение на Общинския съвет попада в улична регулация.
Имотът, обект на отчуждаване, е собственост на 4 дами, които трябва да си разделят малко над 9 200 лева в зависимост от процента собственост на всяка една от тях.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.
