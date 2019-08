Новият спектакъл на Out Innerspace пристига в Пловдив

© Пловдив е първият европейски град, който ще срещне публиката с дългоочакваната нова продукция на експерименталната компания за съвременен танц Out Innerspace. Премиерата на НЯКОГА ПРЕДИ гледаме на 12 октомври, от 20:30 ч. в Дом на културата "Борис Христов“.



Ода към невидимите сили и вътрешните желания, НЯКОГА ПРЕДИ показва изкуството на танца като начин за съживяване на забравеното, досег към вътрешния свят и взаимодействие с настоящето. Спектакълът прескача из физическите измерения на времето, докато демонстрира как преживяното оформя личността, а изпитанията се превръщат в красива действителност.



Как спомените могат да се превърнат в реалност - тук и сега?



Сюрреалистични маски, минималистични декори, призрачна архитектура и театрални илюзии помагат на всеки детайл от танцовото изпълнение да изпъкне. Чрез изкусно манипулиране на средата и майсторска хореография компанията представя зашеметяващ спектакъл, в който човешката душа е изгубена в свят на границите между реалността и фантазията.



Характерният почерк на Out Innerspace съчетава виртуозна и детайлна хореография с визуални трикове, въздействащи танцови произведения, засягащи темите за времето, безвремието, промяната, границите, конфликтите и надеждата.



За Out Innerspace:



Out Innerspace е компания за съвременен танц, основана през 2007-а година във Ванкувър от Дейвид Реймънд и Тифани Трегартен. През последното десетилетие компанията създава необичайни и забележителни танцови продукции чрез безкомпромисна строгост и безрезервна находчивост. Компанията е отличена на MilanOltre Festival 2017, a тяхната продукция е определена като "една от най-красивите и интересни творби от целия фестивал“.



В продължение на няколко години Дейвид и Тифани са част от Kidd Pivot - компанията на знаковата канадска хореографка Кристъл Пайт, носителка на голямата награда на “Grand Prix de la danse de Montreal" през 2018 г.



НЯКОГА ПРЕДИ, най-новата творба на компанията, е копродуцирана от L’Agora de la Danse, La Rotonde и Dance Victoria. Спектакълът печели наградата Crystal Dance Prize 2019 и артистична резиденция от The Dance Centre.



Modus Operandi е инициатива на Out Innerspace за въвеждащо обучение по съвременен танц за ученици, завършили средно образование. Така компанията полага основи на творческия път на някои от най-вълнуващите млади канадски танцови таланти.



Спектакълът НЯКОГА ПРЕДИ, заедно с КОСМИЧЕСКА ЛЮБОВ на Клара Фюре, е част от Фокус Канада, който представя новото артистично поколение на Канада и различния му поглед върху идеята за пренасяне на чувства и емоции чрез силата на хореографския език.



Билети ще намерите онлайн, както и на касите на EasyPay.



12-тото издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEK ще се проведе в Дома на културата "Борис Христов“ в Пловдив. Билети за спектаклите се продават онлайн в системата на EpayGo.bg, както и на касите на EasyPay. Поради високия интерес към фестивала силно препоръчваме предварителното закупуване на билети.



ONE DANCE WEEK се организира от Фондация ЕДНО за Култура и Изкуства като част от програмата на Пловдив 2019 – Европейска столица на културата и с подкрепата на Министерството на културата на Република България.