© Plovdiv24.bg виж галерията В центъра на Пловдив тази година има нова коледна украса. В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се усъмни дали части от нея няма да увредят настилката на Главната в района на Общината, където са поставени нови големи арки. В тази връзка от общинската администрация поясниха следното:



"За първи път Пловдив има такава пищна украса, която изисква да бъде монтирана стабилно с добра основа за безопасност на посетителите.



В тази връзка се налага захващане за настилката, което се извършва от специализирана фирма. Ако има нарушени елементи, те ще бъдат подменени след демонтирането на украсата".



Междувременно в прикачената галерия първо в Plovdiv24.bg можете да видите как светят въпросните арки.