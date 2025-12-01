ИЗПРАТИ НОВИНА
Новите коледни арки по Главната на Пловдив светнаха
Автор: Васил Динев 17:07
© Plovdiv24.bg
виж галерията
В центъра на Пловдив тази година има нова коледна украса. В тази връзка читател на Plovdiv24.bg се усъмни дали части от нея няма да увредят настилката на Главната в района на Общината, където са поставени нови големи арки. В тази връзка от общинската администрация поясниха следното:

"За първи път Пловдив има такава пищна украса, която изисква да бъде монтирана стабилно с добра основа за безопасност на посетителите.

В тази връзка се налага захващане за настилката, което се извършва от специализирана фирма. Ако има нарушени елементи, те ще бъдат подменени след демонтирането на украсата".

Междувременно в прикачената галерия първо в Plovdiv24.bg можете да видите как светят въпросните арки.


