|Нови затруднения за пловдивските шофьори, ограничават движението в центъра
Днес за времето от 13:30 ч. до 14:30 ч. се ограничават движението, престоят и паркирането на автомобили по улица "Съборна" №2-4, както и в района на кръстовището с улица "Митрополит Паисий".
Организацията и контролът на движението на пътни превозни средства, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.
