ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова организация на движение в Пловдив
©
Пътното платно пред Дома на културата "Борис Христов“ ще бъде затворено за превозни средства заради провеждането на танцовото представление "Future Cargo – танц на колела“, уточняват от общинското предприятие.
Още от категорията
/
Общественик: Ще затворим главни булеварди в Пловдив, ако не намерят алтернатива за автогара "Север"
08:10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Монтираха нова високотехнологична стълбищна платформа на вход в П...
19:16 / 12.03.2026
Тежка катастрофа тази вечер в Пловдив, мотор остана под гумите на...
18:57 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.