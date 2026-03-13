Нова организация на движение ще бъде въведена днес за времето от 10:00 ч. до 23:00 ч. на ул. "Авксентий Велешки“, в участъка от кръстовището с ул. "Цар Иван Александър“ до кръстовището с ул. "Гладстон“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.Пътното платно пред Дома на културата "Борис Христов“ ще бъде затворено за превозни средства заради провеждането на танцовото представление "Future Cargo – танц на колела“, уточняват от общинското предприятие.