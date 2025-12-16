Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"

© За ново назначение в пловдивския район "Централен" научи Plovdiv24.bg. Мария Колева е новият заместник-кмет с ресор "Култура, културно наследство, археология и туризъм". Тя заема мястото на Румяна Толова, която напусна поста преди известно време.



Колева има богат административен опит в публичния и частния сектор. Завършила е Пловдивския университет "Пайсий Хилендарски" - с бакалавърска степен по "Политология" и с магистърска по "Дипломация и международни отношения".



Работила е в Областна администрация Пловдив, както и в Общински институт "Старинен Пловдив".