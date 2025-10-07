Нов директор на УМБАЛ "Пловдив"

© Д-р Йовко Червенков е новият изпълнителен директор на УМБАЛ "Пловдив". Това става ясно от финалните резултати на проведения за позицията, конкурс , предаде "Фокус". Д-р Червенков е известен, сертифициран, специалист ортопед-травматолог. Получава допълнително обучение в чужбина свързано със специалността.



Д-р Червенков печели първо място, като на второ място остава досегашния директор на лечебното заведение д-р Динчо Генев, а на трето е д-р Марин Балтов.



Припомняме, че миналата седмица персоналът на УМБАЛ "Пловдив" се събра, за да изрази подкрепата си към досегашния изпълнителен директор д-р Динчо Генев. Д-р Генев бе начело на болницата през последните години и според служителите е успял да изведе УМБАЛ "Пловдив" от сериозна криза. Под негово ръководство болницата се е сдобила с модерна апаратура.