|"Нощ на театрите" в Пловдив
От 17:00 ч. театърът ще отвори вратите на своя Музей на театъра, който ще предложи специални разходки из историята на първия професионален български театър. Сред оригинални костюми, плакати и ценни експонати посетителите ще се потопят в духа на сценичното минало на Пловдив. Разходката в Музея е с вход свободен, но местата са ограничени – покани могат да се вземат предварително от касата на театъра.
Между 17:00 и 19:00 ч. във фоайето ще бъде изграден специален фотокорнер, вдъхновен от епохата на кралица Елизабет I. Гостите ще могат да се снимат в ренесансова обстановка – сред тежки драперии, златни детайли и атмосфера, пренесена от сцената в реалността. Всеки кадър ще бъде спомен от една нощ, в която театърът и зрителят споделят една и съща роля.
Актрисата Ивана Крумова – посланик на "Нощ на театрите" и част от трупата на спектакъла "Елизабет или кралицата девственица", ще посрещне част от гостите преди да излезе на сцената.
В 19:00 ч. започва спектакълът "Елизабет или кралицата девственица", в който Койна Русева ще се превъплъти в образа на прочутата владетелка. Пиесата разказва за властта, самотата и сърцето, което остава в сянката на короната – една от най-силните драми в афиша на театъра.
През целия ден, в ресторанта на театъра, публиката ще може да се наслади на специален коктейл "Елизабет", създаден по повод събитието и предлаган на преференциална цена. Менюто ще включва и основно ястие, вдъхновено от спектакъла и носещо неговото име – кулинарно преживяване, достойно за кралица.
Билети за спектакъла "Елизабет или кралицата девственица" се предлагат на касата на театъра и онлайн на dtp.bg.
Безплатни покани за разходките в Музея на театъра се вземат предварително от билетната каса.
