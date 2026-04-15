Политическият модел в България се е превърнал в състезание за овладяване на "държавата касичка“, заяви Никола Янков - финансов експерт и водач на листата на “Синя България" в Пловдив. “Единственият начин да се спре корупцията е чрез драстично намаляване на държавните парични потоци и връщане на политиката към реалната визия за развитие", посочи той пред Plovdiv24.bg в специално интервю.

Никола Янков, роден в сърцето на Пловдив и възпитаник на Английската гимназия, реши да пренесе икономическите си знания (завършил е щатският университет "Корнел“) и опита в управлението на големи финансови активи в служба на родния си град. Като бивш заместник-министър на икономиката и на транспорта и съобщенията той е наясно, че през последните 15 години българската политика е затънала в популизъм и дребнотемие.

"Политиците говорят повече за лични проблеми, а не за политики и визия за развитие на държавата. “Синя България" иска да върне политиката, там, където й е мястото - в Народното събрание. То в момента е някакъв цирк. Това, което се случва там, и това, което се всички наблюдаваме, е срамно и това е една от причините думата “политика" да става обидна за българските граждани. Ние искаме да променим това, искаме да направим политика отново едно достойно обществено занимание, такова, каквото то е навсякъде в развитите държави.“, споделя Янков.

Янков анализира пред Plovdiv24.bg появата на нови политически играчи и потенциални "спасители“ като Румен Радев. Според него основната им цел не е промяна на модела, а неговото овладяване.

“Виждаме новите политически играчи, новите кандидати за спасители - Румен Радев е такъв. Всяка година се появява нов спасител. Сега поредният спасител ще ни спасява от самите нас и ще се опита да завладее държавата отново, защото всички тези хора имат една конкретна цел - те искат да овладеят държавния ресурс, не искат да променят модела на държавно управление, който имаме. Те не искат да променят ролята българската държава, да я обърнат обратно към гражданите, към тези, функции, които тя е занемарила. Те искат да продължават да управляват една раздута “държава касичка" и “държава бухалка". Ние от “Синя България" искаме да променим това, да счупим “държавата касичка" и “държавата бухалка", да върнем държавата там, където й е мястото. Тогава “спасителите" няма да имат какво да правят, защото няма да има какво да спасяват. Българските граждани трябва да знаят, че тези хора искат само едно нещо - да контролират държавния ресурс."

За Никола Янков корупцията не е абстрактно понятие – тя идва от държавния бюджет и поръчките за ремонти и строителство. Решението на "Синя България“ е радикално и практически приложимо: изрязване на държавния поток от пари.

"Корупцията не идва от космоса, тя идва от държавния бюджет, общинските бюджети и от държавните фирми. Когато изрежете от тези огромни потоци поръчките за строителство и ремонти, когато направите държавните фирми управляеми от частните инвеститори с частни капитали, тогава няма да имате корупция и няма да имате и “мераклии", които да овладяват тази система.

Никола Янков вярва, че Пловдив е идеалното място за старт на тази "новата нормалност в политиката“. Градът притежава мрежа от малки и средни производства, които могат да растат в паневропейски мащаб, стига държавата да се фокусира върху своите занемарени функции, а именно: национална сигурност и обществен ред, качествено здравеопазване и образование, развитие на регионите чрез привличане на частни капитали.

"Синя България“ е котвата, която може да спре плъзгането на държавата по повърхността на популизма. Никола Янков призовава пловдивчани да гласуват за собствения си интерес и за държава, която не пречи, а помага на почтения бизнес. Пътят към освобождаването на Пловдив от "държавата бухалка“ е с бюлетина номер 3.