Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив

© bTV На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рок музика - Илия Караянев, известен като Личо Стоунса. По този повод Ники Кънчев написа следното:



Китарата на Личо Стоунса замлъкна! Наричаха го "Българския Джими Хендрикс", плетеше солата виртуозно!



Майна, която си обичаше Филибето до полуда. Определено един от великаните на Пловдив. Личо е съизмерим за града с колоси като художниците Слона и Кольо Карамфилов, поета Добри Тонев, футболистите Зума, Чико и Тошо Диев.



Китарата му е символ на бунта на младите през 70-те години, а който от по-старите поколения минава покрай отдавна неработещия бар вариете "Каменица" казваше: Майна, тук навремето свиреше Личо Стоунса...



Маестро, благодарим за музиката и вдъхновението!