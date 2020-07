Нидерландски хореографи оживяват серия от фотографии в жив фотоалбум в Пловдив

© Програмата на 14-тия Международен Фестивал за театър и съвременен танц "Черната Кутия" 2020 продължава с интересно представление от Нидерландия.



От 2007 година до днес, в рамките на фестивала се представят новаторски театрални постановки и танцови спектакли от цял свят. Поради извънредната ситуация, тазгодишното издание се провежда на ротационен принцип до края на годината. Публиката ще види спектакли от България, Гърция, Испания, Италия, Румъния, САЩ, Унгария и Нидерландия.



Организатор е Фондация "Черната Кутия". Официални партньори са Община Пловдив и Министерство на културата . Активни съорганизатори на проявата са чуждестранните посолства и културни институти в България.



Фестивалът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2020 година.



Следващото представление "Shoot To Still" на aNorange Collective - Нидерландия е на 9 юли/четвъртък/, от 19 ч. на сцената на Държавен Куклен Театър.



aNorange Collective е арт колаборация между двама танцьори / хореографи – Iris Boer (Нидерландия) и Sebastian Pickering (Дания). Настоящият хореографски подход на aNorange Collective е вдъхновен от света на фотографията и се основава на използването на неподвижните изображения в сценичното изпълнение и създаването на движение.



"Shoot To Still" - Снимка на жена и мъж на масата за вечеря. Момент запечатан във времето, където всичко друго, освен самия кадър, е оставено на въображението. Чрез игра на време, скорост, повторение и промяна на детайли, aNorange collective оживяват серия от фотографии, създаващи жив фотоалбум, целящ да предизвика личното въображение и асоциации на публиката.