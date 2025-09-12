ИЗПРАТИ НОВИНА
Насилникът над 6-годишния Андриан призна за клиповете, поиска да излезе от затвора
Автор: Стойчо Генов 15:20
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Петър Чернев, който е обвинен за нанесен побой, принуда и изтезание на 6-годишния Адриан в условията на домашно насилие, поиска днес в съда делото срещу него да се гледа по съкратена процедура, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Чрез своя адвокат Йордан Давчев подсъдимият призна изцяло автентичността на всички клипове, приложени в делото и показващи кадри на насилието над детето. Освен това защитата на Чернев поиска да не се разпитват отново част от свидетелите, а в съдебната зала да бъдат призовани само няколко от тях.

Съдия Елена Герцова обаче категорично отхвърли желанието на защитата и делото тръгва по общия ред. Магистратът обясни, че  подобно искане може да се направи само и единствено при първоначалното разглеждане на делото, а в момента то реално стартира за втори път, макар и при първа инстанция.

Припомняме, че първоначално Районен съд - Пловдив осъди на 8 години ефективно лишаване от свобода пастрoка-насилник Петър Чернев. Майката Стела Димитрова бе осъдена да заплати глоба в размер на 4 000 лева. След това обаче Окръжен съд - Пловдив върна делото отначало заради "процесуални нарушения".

На днешното разпоредително заседание бе решено делото да продължи при закрити врата, като това искане направи адвокат Васил Попов, който е защитник на пострадалото дете. Съдът обаче не уважи молбите на адвокат Васил Попов за конституирането му като частен обвинител и граждански ищец.

В същото време защитата поиска промяна на мярката за неотклонение на Чернев, но това също бе отхвърлено и така подсъдимият остава в ареста в затвора, където е вече 1 година и 9 месеца.

Първото съдебно заседание бе насрочено за 15 октомври от 9,15 часа.



Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

