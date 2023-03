Наркоманска музика, отвратителни викове, тресящи се прозорци? Винаги ще има недоволни, но вижте какво ще тресе Пловдив 7 часа!

© Фейсбук След неповторимото музикално и визуално изживяване по време на Solar Plovdiv 2022 с участието на Armin van Buuren, Topic, Skepta и други, Гребна база отново ще бъде разтресена. Този път от появата на четири селектирани имена от световната електронна сцена. В една нощ на 14 юли за първи път в България ще видим носителя на "Грами“, легендарния Afrojack. Заедно с него ще бъде и една от най-популярните фигури в хаус музиката Fedde Le Grand.



Освен хедлайнерите на Solar Plovdiv 2023, Yalta Club кани и определяната като "бъдещето на денс музиката“ Laura van Dam, както и бразилския артист с хитовия сингъл “Move Your Body", Öwnboss.



Селекцията от артисти безспорно подсказва, че Solar Plovdiv 2023 може да се превърне в събитието на годината. Седем часа изпълнени със звуково и визуално удоволствие ще изпитат хилядите феновете на Гребна база.



Да посрещнем Afrojack в България е нещо, което феновете му у нас чакат дълго. Като един от най-иновативните и търсени артисти в света, носителят на "Грами“ не спира да тласка музиката в смели нови посоки. От пробива му със сингъла "Take Over Control", холандецът полага основите на хитове за изпълнители като Beyonce, Pitbull и Will.i.am.



През последните няколко години Afrojack беше обявен за един от 50-те най-важни хора в EDM музиката от Rolling Stone, попадна в списъка на Forbes “30 под 30“, получи печат с лика си в Нидерландия, стана вторият диджей в историята, който циментира ръцете си в Холивудската алея на славата и имаше епично изпълнение по време на антракта на Евровизия 2021, който беше видян от над 200 милиона души в 41 държави. През 2021 г. Afrojack прави световния хит "HERO", съвместно с David Guetta, който получи номинация за награда "Грами“ през следващата година и до момента е достигнал до впечатляващите 50 милиона стрийма.



Не по-малко вълнуваща е и появата на Fedde Le Grand, който е любимец на българската публика с участия у нас, които остават в сърцата на феновете. Независимо дали е в ролята на диджей или продуцент, влиянието на FLG се усеща в целия електронен пейзаж; Той е носител на безброй награди и ремиксира най-големите артисти в света - от Coldplay, Madonna, Robbie Williams, Everything But The Girl и Fatboy Slim до Shakira, Rihanna, Mariah Carey, Faithless и собственото му музикално вдъхновение за всички времена Michael Jackson.



Повече от десетилетие той е в горната половина на класацията DJ Mag Top 100 и току-що се завърна на невероятното 22 място, след като за първи път влезе на същата позиция през далечната 2007 г. Le Grand е тук, за да остане, а завръщането му в България е повод за еуфория сред хилядната му публика.



Afrojack и Fedde Le Grand няма да са сами, защото зад пулта ще бъдат и още две имена, които си пробиха път на световната сцена и които ще направят своя дебют в България по време на Solar Plovdiv 2023.



Бразилецът Öwnboss е артистът, който стои зад супер хитовото парче “Move Your Body", което се превърна в четвъртата най-излъчвана песен в света за годината, преминавайки 600 милиона стрийма и беше включена в официалния саундтрак на играта EA Sports Formula 1. Освен качествените му продукции, Öwnboss е бил гост на главната сцена на Tomorowlland, Lollapalooza, Creamfields и много други. Вторият най-слушан диджей в Бразилия ще направи своя дебют в България, както и единствената жена за вечерта, Laura van Dam.



Изгряващата звезда от Амстердам вече има договори с прогресив хаус лейбъли като Anjunabeats, Doorn, Epic247 и Armada Music, както и живи участия на най-големите и влиятелни фестивали и места, включително Ultra, Sunburn Festival, Groove Cruise, Parookaville и Privilege Ibiza. Наскоро беше поканена от Armin van Buuren да свири в A State Of Trance Radio, а през юли Laura van Dam пристига в Пловдив.



Билетите за Solar Plovdiv 2023 са в продажба от вчера, 17 март. Проектът е част от програма "Наследство" на Пловдив-Европейска столица на културата.



Отзиви от миналогодишното издание на фестивала можете да си припомните тук.