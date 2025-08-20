Напрежение в КЦМ, работниците искат по-високи заплати!

© Социалното напрежение в КЦМ - Пловдив е на път да прерасне в ежедневни протести! За това съобщиха от "Синдикат Защита". Ето цялата им позиция:



​Първия се предвижда за 22.08.2025. ​Вече 4 месеца се водят преговори за увеличение на основните заплати в КЦМ. През това време с Работодателя се размени писмена информация, проведоха се срещи, но за съжаление все още няма реален резултат.



​По искане на НС "Защита“ на 06.08.2025г. беше проведена среща с ръководството, на която бяха поканени да присъстват и другите две синдикални организации в дружеството, както и представители на работниците и служителите от всички структурни звена на "КЦМ“ АД.



Синдикалните организации от своя страна изложиха становища защо е необходимо увеличение на трудовите възнаграждения. Работодателят също изложи становище, като обясни, че на този етап би било трудно да се постигне увеличение на заплатите.



Ясно е, че и работещите в дружеството и Работодателят са потърпевши от безхаберието на управляващите, но трябва да се търси решение. Единодушно е мнението, че трудовото възнаграждение трябва да отговаря на положения труд, който е свързан с огромно физическо и психическо натоварване. Производствения план за 6-месечието на 2025г. на дружеството е изпълнен на 100% и то в намелен състав.



​За съжаление металургията, която преди време беше водеща по трудови възнаграждения, сега е на едно от последните места, което е крайно недопустимо.



​На срещата Работодателят каза, че му е необходим 1 месец да направи анализ и да преразгледа план-бюджета и да се намери вариант за увеличение на заплатите, като се разбрахме непрекъснато да се води социален диалог.



​Мнението на работещите е, че това е прекалено дълъг срок, като явно умишлено се отлага във времето, вместо да се предприемат реални действия от страна на ръководството. Въз основа на това в дружеството вече се носят слухове за евентуално освобождаване на работници и промяна в графиците на работа.



Мнението на работещите е, че това е недопустимо и в голяма част действията на Работодателя, които се коментират между работещите са незаконосъобразни и единствено би довело до сериозно увеличаване на социалното напрежение.



​Работещите в "КЦМ“ АД заявяват, че ще започнат ежедневни протести и настояват за започване на преговори по Закона за уреждане на колективните трудови спорове.



​За разлика от Работодателя, ние като синдикална организация си държим на думата за водене на социален диалог и за пореден път изпращаме писмо с покана за среща на 22.08.2025г. от 14:00 часа, за да предоставим на работещите достоверна информация, в противен случай протестите са неизбежни!