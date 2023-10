© виж галерията Само няколко дни ни делят от срещата с любимите ни четириноги в двудневна програма от 10 до 20 часа ! На 7 и 8 октомври (събота и неделя) австралийско келпи, корги, японски териер, перуанско голо куче, руски той, кавалер кингс чарлз спаниел и още много ще превземат търговския център Plovidv Plaza Mall. Животните ще бъдат оценявани от г-жа Barbara Arndt, лицензиран съдия, който ще долети лично от Канада за мероприятието!



Госпожа Arndt е ескперт в оценяването в няколко континента - Австралия, Северна и Южна Америка, Африка и Европа! Различните породи са разновидности на FCI групи, някои от които шампиони в няколко държави и категории, като част от участницие пътуват от цяла България, а други от Гърция, Турция, Естония, специално, за да се явят на конкурса.



За записване в изложбата, участниците трябва да попълнят специален формуляр със сканирано копие от родословието на кучето, номер на микрочип и номер на родословие, местонахождение на развъдника, от който е придобито, както и клас. Присъстващи ще има от всички класове – от бебе, млад клас, подрастващ, ветеран, интермедия и открит. Записвания за изложбата текат до 00:00 часа на 04 октомври (до края на деня)



Заповядайте, за да се насладите на демонстрации за общуване с куче, grooming на живо и още много изненади – моделиране с кучета, best in show и награждаване на над 100 животни.



Може да се запознаете с програмата за изложбата с вход свободен тук:



Ден първи (07/10)



10-11:00 Ветеринарен контрол = на участниците



11:00-11:15 Откриване на изложбата/ представяне на съдии



11:15-15 Оценяване на кучетата в ринг



11:15-11:35 Оценяване на кучета от I породна група - Австралийско келпи, муди, пули, пуми, уелш корги, шелти, шиперке



11:35-11:50 Оценяване на кучета от II породна група - Датско-шведско фермерско куче, афенпинчер, цвергпинчер, цвергшнауцер, (среден) шнауцер



11:50-12:10 Оценяване на кучета от III породна група - Бразилски териер, ягдтериер, бедлингтон териер, бирдер териер, фокс териер, лейкланд териер, манчестер териер, парсън ръсел териер, уелш териер, австралийски териер, чешки териер, керн териер, денди динмонт териер, джак ръсел териер, норуич териер, норфолк териер, скоч териер, скай териер, уест хайленд уайт териер, японски териер, миниатюрен бултериер, силки териер, английски той териер, йоркширски териер



12:10-12:25 Оценяване на кучета от IV породна група - Дакели



12:25-12:45 Оценяване на кучета от V породна група - Среден и миниатюрен немски шпиц, померан, волпино, шиба ину, басенджи, малко и средно перуанско голо куче, малко и средно мексиканско голо куче, чирнеко, малко португалско поденго



12:45-13:00 Оценяване на кучета от VI породна група - Френски басети, малък вандеенски басет, грифон, бийгъл



13:00-13:15 Оценяване на кучета от VII породна група - Малък мюнстерландер, фоусек, епаньол бретон



13:15-13:30 Оценяване на кучета от VIII породна група - Английски кокер шпаньол, американски кокер шпаньол, спрингер спаниел, лагото романьоло, всички водни кучета



13:30-14:00 Оценяване на кучета от IX породна група - Бишон фризе, малтез, хаванез, болонес, малко лъвско куче, миниатюрен пудел, той пудел, среден пудел, белгийски грифон, брюкселски грифон, брабансон, китайско качулато куче, лхаса апсо, шу-тцу, тибетски спаниел, тибетски териер, чихуахуа, кавалер кингс чарлз спаниел, кингс чарлз спаниел, японски хин, пекинез, папийон, руски той, мопс, френски булдог, бостон териер



14:00-14:20 Оценяване на кучета от X Породна група - Малка италианска хрътка, малка английска хрътка уипет



14:20-14:35 Оценяване на непризнати породи



14:35-15:00 Експертни оценки за всички останали желаещи.



15:00-16:00 Модно ревю с кучета



16:00- 16:30ч Обучение за общуване с кучета на деца и любители на кучетата



17-17:30 Модно ревю с куче



17:30-19 Заключителен конкурс Best in show



19-19:30 Фотосесия с победителите



