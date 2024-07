На 2 юли е последният приемен изпит в УХТ Пловдив

© Изпитите за прием в Университета по хранителни технологии ще се проведат на 2 юли 2024 г. Според тяхното желание в рамките на 60 минути он-лайн кандидат-студентите ще се явят на Математика, Химия и опазване на околната среда, Биология или чужд език (английски, руски, немски, френски). Първото класиране ще бъде обявено на 3 юли 2024 г.



На практика кандидатстудентската кампания в УХТ стартира на 12 февруари, а през март се проведоха първите предварителни изпити. Интересът към тях беше сериозен, явиха се повече от 400 кандидати, които бяха изключително мотивирани и получиха доста високи оценки от комисията, посочи доц. Десислава Вангелова, функционален декан по студентска дейност и продължаващо обучение. Според зам.-ректора проф. Георги Костов вниманието на зрелостниците сега е привлечено и от двете нови специалности - “Food, gastronomy and tourism“ и "Industrial engineering and management (food, cosmetics and biproducts)“, които университетът стартира през учебната 2024-2025 г. Очаквахме там да се насочат предимно чуждестранни студенти, но виждаме, че с интерес се записват и наши абитуриенти, заяви той.



Проф. Костов припомни, че за място в УХТ освен с резултата от приемните изпити, кандидатите ще могат да се класират и с оценките от матурите или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалните гимназии.



Кандидатстудентски документи продължават да се приемат на място в Центъра за прием на документи в УХТ всеки ден от 8,30 до 16,30 часа и онлайн до 1 юли 2024 г. тук.