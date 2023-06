НБ "Иван Вазов" с големи атракции за децата този уикенд

© Напомням Ви, че в продължение на два дни – на 3 и 4 юни (събота и неделя), ще се проведе Детският фестивал на знанието и движението Пловдив 2023.



За четвърта поредна година организатори са Народна библиотека "Иван Вазов", СНЦ "Асоциация за социална, здравна и правна помощ“, Съвместно командване на специалните операции (68-а бригада Специални сили), Регионална дирекция към Министерство на вътрешните работи – Пловдив и Клуб за планинско-приложни спортове "АГАРТА“ – Пловдив



ПРОГРАМА – ПЪРВА ЧАСТ



3 юни



В рамките на двата дни децата ще имат възможност да чуят интересни лекции; да участват в демонстрации; да се ориентират с компас; да влязат в ролята на спасител, биолог, учен, изследовател на пещери; да научат за непознати животни и растения; да опознаят вертикалния свят на алпинизма и катеренето, да се запознаят с:



- дейността на институции и организации, свързани с туризма; екологията; опазването на околната среда; спорта; долекарската помощ; планинското и аварийното спасяване; пожарната и аварийна безопасност и др.;



- безопасно пребиваване сред природата – туризъм, планинско ориентиране, безопасност в планината;



- ориентиране в градски условия;



- правила за безопасност на движението; управление на велосипеди и тротинетки; представяне на снаряжение и екипировка на СПС при ОД МВР Пловдив;



- запознаване на децата с дейности, извършвани със следово куче;



- изкачване на висока сграда по алпийски способ (Западната стена на Библиотеката, от страната на парка). Начало - 10:30 ч.;



- скално катерене (подножието на Бунарджика, в близост до църквата "Св. св. Петър и Павел" (ул. "Никола Петков"). Начало 10:30 ч.



- Рисуване с книжарница "Мечо пух"; бродерия, танци, спортове и други (Алеите на Цар Симеоновата градина).



- Маймунката Мънки ще зарадва всички деца и ще ги почерпи с кексчета "Боровец" до чешмичката в Градската градина.



- На площадката през централния вход на Народна Библиотека Иван Вазов, от 19:30 ч., гл. асистент Виолета Желязкова, PhD, ще разкаже на своите малки и големи събеседници за своите изследвания, свързани с едни от най-малко изучените животни на планетата - прилепите.



................................................................................



ПРОГРАМА - ВТОРА ЧАСТ



3 юни



от 14 до 19 ч.: в конферентната зала на Народна библиотека "Иван Вазов",



ще се проведе семинар на тема:



"ВЛИЯНИЕ НА ЕКРАННОТО МИСЛЕНЕ ВЪРХУ ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ"



1. "(С)вързани чрез екрана: Какво е “FOMO" (Fear of missing out) – страхът, че ще пропуснем или че, ще бъдем пропуснати?" – Анна Ройдева – доктор по социална психология



2. "Рискове от увеличеното екранно време" – проф. д-р Иван Иванов, д.м.; началник на Клиниката по педиатрия в УМБАЛ "Св. Георги“, Пловдив и зам.-ректор на Медицински университет – Пловдив



3. "Откъснати" деца/ "Откъснати" родители – Зорница Стоянова (психолог) и Петя Димитрова (ресурсен учител) от "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив" с директор д-р Катя Стоилова



4. "Кибертормоз – от субективно към реално преживяване" – Зорница Стоянова (психолог) и Петя Димитрова (ресурсен учител) от "Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - Пловдив" с директор д-р Катя Стоилова



5. "Екранно време в здравословни граници" – Александрина Георгиева – създател на фондация "Офлайн кидс"; инструктор по методиката "Учене чрез преживяване"



6. "Как се съчетават музиката и програмирането по пътя към постигането на целите?" - Ясен Багалев - съдружник в гейм студио "The Sixth Hammer"



ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛА СА ПОКАНЕНИ:



1. Алпийски клуб – Банско, който ще осигури безопасността при провеждането на упражненията по скално катерене в подножието на хълм Бунарджика.



2. Алпийски клуб – Пловдив, който ще осигури безопасността при провеждането на упражненията по скално катерене в подножието на хълм Бунарджика.



3. Асоциация на родителите на деца с увреден слух – АРДУС, които ще запознаят децата на Пловдив с дейността си и с Езика на жестовете.



4. В качеството си на гост на фестивала, от името на Българска академия на науките, главен асистент Виолета Желязкова, PhD ще разкаже на малките и големи свои събеседници за своите изследвания варху едни малко известни животни на нашата планета – прилепите.



5. Национална асоциация на преводачите на жестов език в България /НАПЖЕБ – която ще осигурява жестов превод



6. Общински приют за безстопанствени животни, който ще запознае децата на Пловдив с някои от питомците си, за които най-голямото щастие ще е да намерят своя осиновител и своя дом.



7. Планинско спасяване – Пазарджик, който ще помогне с логистика и оборудване.



8. Регионален природонаучен музей, който ще представи информационен щанд за дейността си.



9. РИОСВ Пловдив, което ще представи дейността си по опазване на околната среда.



10. Сдружение Аварийно спасяване – Пловдив, което ще демонстрира техники за първа долекарска помощ и спасяване при бедствия и аварии.



11. СКСО (Съвместно командване на специалните операции), което ще проведе занятие по ориентиране с карта и компас.



12. Сдружение Мейдей – Пловдив, което ще представи оборудване за градско спасяване.



13. Сдружение "По-диви Родопи“, което ще представи дейността си по реинтродукция на изчезнали в България редки видове.



14. СНЦ "Зелени Балкани“, които ще представят дейността си по реинтродукция на животински видове в България.



15. Регионална служба за пожарна и аварийна безопасност – Пловдив, която ще демонстрира противопожарни автомобили и техника.



16. Фондация "Офлайн кидс" – която ще проведе уъркшоп



17. Сдружение "BG Бъди активен", част от платформата Събития #БезОтпадъци , което ще ни запознае техния Шишеяд /шишеядът е нещо, което яде пластмасови бутилки и ги превръща от отпадък в полезна вторична суровина./



18. Майстор Иван Станев - единствения майстор на ръчно изработени стъклени изделия чрез издухване в Националната занаятчийска камара на България, който ще ни запознае със своя рядък и много красив занаят.



Мероприятията ще се провеждат на територията на:



– Алеите на Цар-Симеоновата градина;



– Виенския павилион;



– Западната стена на Народна библиотека "Иван Вазов" (от страната на парка);



– подножието на Бунарджика;



– конферентна зала на Народна библиотека "Иван Вазов".



Официално откриване – Централен вход на Народна библиотека "Иван Вазов", 10:00 ч.