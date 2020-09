Music of the ages стартира с концерт на три пловдивски групи

© С концерт на пловдивските артисти Le' Push, Heptagram и Nameless Day Ritual стартира фестивалът Music of the ages 2020! Като комплимент към пловдивската публика събитието, което ще се проведе на 16 септември 2020 г., ще бъде със свободен достъп. Шоуто започва в 18.30 час и е прелюдия към следващите дни на фестивала, а именно:



UDO - 18 септември 2020 Г. (петък) - в Античен Театър, Пловдив



Бах и Моцарт на 4 Рояла – 19 септември 2020 г (събота) - Античен театър, Пловдив



График на концерта:



18.30 часа - Le' Push



19.30 часа – Heptagram



20.30 часа - Nameless Day Ritual



В пловдивското трио Le' Push участва финалистът, звездата от "Гласът на България“ – Иван Лазаров.



Heptagram e формация, анонсирана като плод на въображението на музикалният ентусиаст и мултиинструменталист Даниел Иванов. Запознанството с работата им е силно препоръчителна за всеки ценител на съвременната българска музика.



Nameless Day Ritual ще закрият вечерта. Те са едно от основите имена в пловдивската екстремна сцена, като най-силната им страна са именно изпълненията на живо! Тук сцената ще посрещне и една от големите дами на рока - Ася Кантранджиева.



Music of the ages е част от Есенен салон на изкуствата - Пловдив 2020