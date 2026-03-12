Емил Русинов, вицепрезидента на Зонта – клуб Пловдив Дафина Несторова и Пламен Сотиров от Адапт БГ Пловдив видяха функционалността ѝ. Платформата е изградена по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност на Министерство на труда и социалната политика.
Тя е поредната изградена по проекта на Зонта клуб "Подай ръка, сбъдни мечта да открием заедно света!“ за преодоляване на височини от хора с увреждания.
"В район "Източен“ изградихме същите платформи за достъпна среда и на ул. "Преспа“ 12 и ул. "Ландос“ 3, заяви Русинов.
Зонта - клуб Пловдив реализира проект за изграждането на платформата безплатно.
При необходимост и нужда от изграждане на платформа за достъпна среда, може да се свържете с Община Пловдив, район "Източен“ или Зонта - клуб Пловдив.
Повече информация за програмата за 2026 година, може да намерите тук.
Anny55
на 12.03.2026 г.
46-дантелена, 32-Кинг Конг, 36-плътен, 34-сълзи, 46-вода
