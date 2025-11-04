ЗАРЕЖДАНЕ...
|Модифициран автомобил събра погледите на пътя Пловдив - Асеновград
Снимки на нетрадиционния автомобил, който е привлякъл вниманието на десетки водачи, се появиха в социалната мрежа Фейсбук.
Впечатление веднага правят двете задни гуми на моторното превозно средство, които са разположени буквално на педя разстояние една от друга.
Оказва се, че това е модифициран Fiat 500. Германската фирма Ellenator е преработила автомобила, като максималната скорост е ограничена до 90 км/ч. Двигателят е 1.0-литров, трицилиндров mild-hybrid с мощност 20 конски сили.
В страни като Германия тази модификация позволява автомобилът да бъде управляван с шофьорска книжка от категория A1 (за леки мотоциклети) от 16-годишна възраст, две години преди минималната възраст за пълноценна автомобилна книжка (категория B).
