Млекопроизводители от цялата страна се събират в Пловдив
Домакин на срещата е Аграрният университет. В изнесеното заседание ще участват представители на млечния сектор от различни региони на страната.
Срещата се организира в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция извършва като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.
Форматът се прилага за първи път от КЗК и има за цел да даде възможност на по-широк кръг представители на бранша да представят своите наблюдения, становища и предложения, свързани с подобряване на конкурентната среда по веригата на производство и реализация на мляко и млечни продукти.
