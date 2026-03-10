Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна се събират в Пловдив за среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов и ръководството на комисията.

Домакин на срещата е Аграрният университет. В изнесеното заседание ще участват представители на млечния сектор от различни региони на страната.

Срещата се организира в рамките на задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти, което националният орган по конкуренция извършва като част от секторния анализ на пазара на храни от първа необходимост.

Форматът се прилага за първи път от КЗК и има за цел да даде възможност на по-широк кръг представители на бранша да представят своите наблюдения, становища и предложения, свързани с подобряване на конкурентната среда по веригата на производство и реализация на мляко и млечни продукти.