Мила Павлова: Фестивалът "Дни на музиката в Балабановата къща" е помогнал на над 1900 млади български музиканти

© Мила Павлова, основател и главен артистичен директор на Международния фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща" в интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус".



Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща" е носител на престижните награди “Музикален проект на годината" в класацията “Музикант на годината" на БНР, Златен медал от Министерство на културата, Награда “Пловдив" за музика.



В юбилейната 2024 г. в програмата на фестивалните две издания – пролетно и есенно – са включени истински звезди на световната музикална сцена.



В своята 15-годишна история Фестивалът е представил на сцената си и е подпомогнал развитието на над 1900 талантливи млади български музиканти.



Г-жо Павлова, годината е юбилейна за “Дни на музиката в Балабановата къща", разкажете какви музиканти сте поканили и ще бъде ли отбелязана по по-специален начин тази година?



Разбира се, 15 години е една сериозна годишнина, ние много ценим всичко, което се случи през този период. На практика 30 издания на фестивала по две годишно - пролетно и есенно, като всяко си е като един обособен фестивал с откриване, със своя програмна политика. Така че и тази година, разбира се, откриването с този рецитал на Светлин Русев, което е един абсолютен връх в кариерата на всеки един музикант. Защото това е наистина едно доказателство за неговите изключителни качества и висше инструментално майсторство, харизма и всичко онова, което можеш да покажеш сам на сцената, единствено и със своя инструмент.







Рециталът вече мина, това беше всъщност и откриването на фестивала.



Точно така, да, да, едно триумфално откриване. И както се изрази самият Светлин Русев, тъй като започна рецитала си с "Шакона" от Бах, едно знаково произведение за цигуларите, той каза: “Започваме директно от Еверест, не се изкачваме постепенно". Това е истински Еверест за цигуларите, но пък аз казвам, че след това вече той се извиси в небесата и за нас е радост и удоволствие да представим млад, български музикант, който от 6 месеца се обучава при него и свири се него заедно на сцената. Това е една от линиите на фестивала, която ние създадохме от самото начало. Младите музиканти, освен да даваме сцена на вече близо 1900 български млади таланти, и да имат възможност да свирят на една сцена с тези знаменитости.



Акцентите разбира се, са много, предстои ни изключителен концерт на BELGIAN BRASS. За първи път тези знаменити музиканти са в България и на 24 май, на един толкова хубав празник, в Малката базилика BELGIAN BRASS ще представят една от своите атрактивни програми, обичани от публиката, те са обичани по цял свят. Всеки от тях известен солист, педагози в големите консерватории в Белгия. Така че известни са и с това, че съчетават, започват от класическата музика, но включват и джаз, и поп произведения и аранжименти, които са правени от техния ансамбъл. На следващия ден, на 25 май, имам удоволствието да поканя пловдивската публика на един изумителен концерт, този път в Епископската базилика Веско Ешкенази, българската гордост, концертмайстор на Кралският Концертгебау Оркестър - Амстердам, ще бъде на сцената с един изключителен проект, с акордеонистката Вероника Тодорова и Георги Милтиядов на пианото - камерен концерт от най-най-висока класа. Младежката ни програма, която толкова много обичаме и на която толкова много държим, продължава с големия детски концерт за 12-ти път на Римския стадион в Пловдив. Ще се случи истински празник на най-младите таланти. Нарекли сме концерта ALL THAT JAZZ FOR KIDS или Ах, този джаз за деца. С водещ и солист Венци Благоев - тромпет, той е създателят на този толкова хубав формат джаз за деца, който ние за първи път извадихме на голямата фестивална сцена. И сега правим една реминисценция към едно от любимите ни събития с изключително талантливи млади музиканти, също и вече утвърдени звезди на сцената. Друг от младежките ни концерти, който искам да подчертая е на 29 май в Балабановата къща сестрите Екатерина и Марияна Стоеви, които са изключителни цигуларки. Екатерина е абитуриент в Националното музикално училище “Добрин Петков" и вече много стабилно гради своя успешен път в музиката. Те ще бъдат на нашата сцена заедно с друг пловдивски, много талантлив млад музикант Виктор Вичев на пианото. А и разбира се, нашият цикъл “Прочути камеристи" ще представи един известен състав от Северна Македония, Страшо Темков - флейта и Елена Атанасовска - пиано, едни прекрасни музиканти, както и триото Кремена Оксенкруг - цигулка, Атанас Кръстев - виолончело и Мартина Табакова - пиано. Тези два концерта са на 28 и 29 юни и сега искам да подчертая едни огромен акцент в “Дни на музиката в Балабановата къща", на 5 юни в Епископската базилика ще ни гостуват за първи път в Пловдив заедно световно известното сопрано Красимира Стоянова и изключителният пианист Людмил Ангелов с рецитал, веднага пристигайки от техния рецитал в Миланската скала в Италия.



Ще бъде прекрасен подарък за пловдивската публика и не само за пловдивската. Идват и от другаде хората, за да гледат “Дни на музиката в Балабановата къща".



Да, за моя огромна радост пътуват от цяла България публика на концерта на Светлин Русев беше пълно и с чуждестранна публика, имахме дори няколко души от Съединените щати, имаше от други части на Европа. Така че наистина сме щастливи да доставяме удоволствие на публиката.



Правите това 15 години вече, нали така? Аз съм правила интервю с вас и вие сте разказвала за началото. Всъщност акцентът върху младите, това е нещо много положително, за което похвала и ви прави чест. Но, има ли млади хора, които всъщност са тръгнали от вас и които вече са достигнали световна известност? Има ли такова нещо в историята ви?



Разбира се, много благодаря за този въпрос, защото много са младите музиканти, които вече са по света и правят една голяма кариера, които тръгнаха от деца при нас. Ето веднага ще ви кажа цигуларката София Проданова, която вече печели най-големи награди и е специалист в Бароковата музика. Във Великобритания живее и твори от няколко години, но тя тръгна от при нас от съвсем малко момиче. След това я взехме за концертмайстор на младежкия оркестър във фестивала, след това пък я представихме като солист заедно с тримата концертмайстори на най-големите оркестри в България - Оркестърът на Българското национално радио, на Софийска филхармония, на Софийски солисти и тя, четиримата бяха солисти в концерта за четири цигулки от Вивалди на Античния театър, като солисти на младежки оркестър, след това като камерен музикант. Друг пловдивски талант Ивелина Кръстева, прекрасна пианистка, която вече прави световна кариера. И ние, както сме я представяли като малко момиче, така миналата година с една знаменита оперна певица беше при нас, и още много. Тази есен ще имаме пловдивска музикантка, която пак е тръгнала при нас като ученичка. Така че дори не мога да ги изброя всички, били са на нашата сцена всички от тях.



Имате ли затруднения при организацията на самия фестивал и кой ви помага? Все пак не е малко работа, каните световни знаменитости?



Аз съм щастлива, че през годините срещнах в Пловдив прекрасни хора, които всеки от тях помага в някаква област от фестивала, която е необходима. Дали ще бъде за озвучаване, за видеозапис, за PR. Така че не съм се разделила с никой от тези невероятни хора.



Благодарна съм на Община Пловдив, фестивалът е част от културния календар на града, че подкрепят фестивала, че го ценят. На пресконференцията разговаряхме за това и със заместник-кмета по култура г-н Пламен Панов, PR на общината г-жа Катрин Гутман, с директора на Пловдивската национална телевизия г-жа Деси Шишманова, които правят прекрасни репортажи, филми за фестивала, невероятни хора, които са заедно с това истински голямо културно събитие.



Вие имате много награди, нека да ги кажем отново, да ги чуят нашите слушатели. Носители сте на редица награди, на медали.



Първата награда, която дойде, беше наградата “Музикален проект на годината" в класацията “Музикант на годината" на Българското национално радио. Това е голяма награда, тъй като тя се връчва след общонационално гласуване.



Следващата година получих наградата за “Музикален мениджър на годината", много ценни са ми награда “Пловдив за музика", която спечели фестивалът. Златният медал на Министерство на културата за честванията на великият бас Борис Христов за неговата 100-годишнина. Така че също много ми е ценно отличието отново награда “Пловдив" за голям детски концерт, който ние създадохме преди 12 години. И той беше отличен за творчество за деца. Наградите не са най-важното нещо. Може би най-важното нещо е наградата на публиката.



Коя награда е най-важната за вас?



Любовта на публиката, за мен това е най-голямата награда.



А какъв е интересът към фестивала, как върви продажбата на билети?



Билетите са онлайн в мрежата на EVENTIM и на място преди концертите. Като на младежките ни концерти - Голям детски концерт и Концертът млади пловдивски таланти са с вход свободен, така че да могат всички приятели, съученици, майки, бащи, баби, да бъдат заедно с нас на тези толкова хубави събития.