Мека светлина върху кожата: Плетивото като усещане
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17
Някои дрехи не просто се носят – те се усещат. Точно такова е плетивото, което докосва кожата леко, меко и нежно. То не само топли, но и създава настроение, спомен, момент на близост.

Leonardo Kid Mohair е прежда, която носи това усещане. Нейната фина структура и въздушен ефект създават плетива, които са нежни и ефирни. Когато носите шал, жилетка или пуловер, изплетени от нея, усещането е почти като облак върху раменете.

Juliet, от друга страна, е ежедневната нежност – мека, удобна и подходяща за ежедневни модели. Тя е прежда, която носи топлота, но и лекота – идеална за дълги кардигани и пролетно-есенни пуловери.

Stenli Romeo е прежда с присъствие. Тя е създадена за модели, които стоят стабилно и структурирано. Пуловер от Romeo е не просто дреха, а израз на увереност и стил.

Кратка история на прежди "Стенли"

Историята на Стенли започва в Пловдив през 1991 г. като малка семейна работилница за прежди. С времето марката се развива и превръща в утвърден производител на висококачествени прежди с богато продуктово разнообразие. Днес Стенли е символ на уют, топлина и традиция в ръчното плетиво. Преждите съчетават внимание към детайла, дългогодишен опит и дълбока любов към текстила.

Плетивото с прежди Стенли не е просто хоби – то е начин за създаване на нежност, красота и личен момент на тишина.







