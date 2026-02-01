ЗАРЕЖДАНЕ...
|Малките улички побеляха, сутринта ще е под нулата, дано няма изненадани
Температурата на въздуха в момента е нула градуса, но сутринта ще бъде отрицателна. В тази връзка дано няма изненадани както в Общината, така и сред шофьорите и пешеходците.
През нощта и утре синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания.
След обяд валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее. В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°.
В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и 2°, максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина.
