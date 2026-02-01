© Plovdiv24.bg виж галерията Сбъднаха се прогнозите на синоптиците и снегът над Пловдив вали с пълна сила, предава репортер на Plovdiv24.bg. Междувременно вътрешнокварталните улички започнаха да побеляват, а очакванията са и през нощта да продължи да вали и да трупа.



Температурата на въздуха в момента е нула градуса, но сутринта ще бъде отрицателна. В тази връзка дано няма изненадани както в Общината, така и сред шофьорите и пешеходците.



През нощта и утре синоптичната обстановка ще остане усложнена. Снеговалежите ще са повсеместни, на места около Родопите, района на Централен Балкан и Лудогорието валежите ще са временно интензивни и значителни. Ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания.



След обяд валежите ще отслабват и спират, а над Югозападна България и облачността ще се разкъса и намалее. В Северна България температурите ще са почти без денонощен ход, между минус 7° и минус 4°.



В южната половина от страната минималните температури ще са между минус 3° и 2°, максималните ще са от минус 3° - минус 1° в Горнотракийската низина.