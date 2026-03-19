Костадин Димитров и заместникът му Пламен Панов, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Стратегията за подлезите предвижда те да не бъдат места за амбулантна търговия, а места за култура и да има атракции. Например, в стъклената част на подлез "Археологически" ще се разположат артефакти и така хората /минувачите/ ще могат да се запознаят с археологията. В средата на годината общинска фондация "Пловдив 2019" ще обяви творческа покана за провеждане на културни събития там.
Относно подлеза на "Тримонциум" Община Пловдив е възложила предпроектно проучване какво се очаква да има в един подлез и трябва ли да има толкова PVC врати, които загрозяват пространството.
След приключване на проучването ще се обяви международен конкурс за експонирането на археологията, тъй като този подлез е една входните точки към античния Форум на Филипопол Изток-Юг.
Заданието вече е съгласувано с КАТ. Очаква се към септември да има представени идейни проекти, от които да се избере най-подходящия.
Следващият обект най-вероятно ще бъде подлеза на Чифте баня, за който има проект отпреди 4 години. Той е изключително важен за развиването на зоната около Хуманитарната гимназия, "Капана" и Стария град.
Махат търговците и от този подлез в Пловдив
Още по темата
/
Още от Институции
/
EVN: Един нормален климатик, ако се ползва на 23 градуса, може да направи между 60 и 80 евро месечно
18.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
EVN: Един нормален климатик, ако се ползва на 23 градуса, може да...
17:40 / 18.03.2026
Отмениха събитие в Пловдив заради времето
17:09 / 18.03.2026
Кафене на Главната попадна в неприятен списък
17:11 / 18.03.2026
Най-известният български готвач сготви цял казан с гулаш в Пловди...
15:27 / 18.03.2026
Пловдивски икономист: Глътка оптимизъм на петролния пазар
16:33 / 18.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.