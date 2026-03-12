ЗАРЕЖДАНЕ...
МВР Пловдив проведе спецоперация
При акцията се акцентира върху техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета и полуремаркета; спазване на изискванията за допустими маси и размери на движещите се по пътищата товарни автомобили, времената за управление и почивка от водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари.
На обособения пункт преди входа на Пловдив откъм Пазарджишко шосе полицейските служители са проверили 28 моторни превозни средства, а за констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата са съставили 3 акта и 14 глоби с фиш. Връчили са и 8 електронни фиша.
Съобразно своята компетентност отношение са взели и представителите на останалите пет държавни институции. За констатирани 4 нередности длъжностните лица от ИААА са оформили 2 акта и 2 принудителни административни мерки, 15 проверки са документирали инспекторите по труда, а митническите служители – 17. По линия на БГТОЛ са издадени 3 електронни фиша.
