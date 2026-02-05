ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив, къде сте? Газят закона под носа ви!
Автор: Васил Динев 10:05Коментари (2)2696
Просещи мъже и жени в инвалидни колички тормозят шофьорите на оживени кръстовища в Пловдив и създават сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия. По темата ние от Plovdiv24.bg сме писали нееднократно ("Пловдивчанка: На тази млада жена в инвалидна количка мястото й не е там!").

Въпросът е къде е пловдивската полиция и защо не преустанови тези опасни практики? Докога ще продължава това очеизваждащо газене на закона? Или е по-лесно органите на реда да сложат камерата на някое скришно местенце и да влязат в патрулката на топло, докато тя заснеме няколко нарушители? 

"Така хубаво бяха изчезнали по едно време. Сега са плъзнали из целия град. Отвратително е. И съм сигурна, че е с протекция на институциите. Лошото е, че тия, дето са по кръстовищата, ще вкарат някой в затвора накрая, като ги помете в тъмното и мокрото. А като гледам и колко народ им се връзва и им дава пари, скоро няма самостоятелно да се махнат. Един от най-печелившите бизнеси", коментира проблема пловдивчанка.







Какъв закон, просията и проституцията отдавна са декриминализирани
3 пъти съм звънял на 112 за момиче на Сточна гара.Движи се между колите в инвалидна количка и като светне зелено колите я заобикалят.Полицията идва гони я -разбира се не е никакъв инвалид и след време пак отива.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Нечувана жестокост в Пловдив: Деца се замерят със снежни топки, м...
17:01 / 04.02.2026
Заловиха мъжа, счупил с ритник челюстта на тийнейджър в Пловдив
16:53 / 04.02.2026
Променят маршрутите на четири бързи влака, минаващи през Пловдив
16:37 / 04.02.2026
КЗК отхвърли жалбите за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий...
08:05 / 05.02.2026
ДНСК прати в Община Пловдив документацията за строежа край дигата...
08:31 / 05.02.2026
Окончателна присъда за опита за убийство в Пловдивско
16:20 / 04.02.2026

