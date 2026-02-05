МВР Пловдив, къде сте? Газят закона под носа ви!

© Фейсбук Просещи мъже и жени в инвалидни колички тормозят шофьорите на оживени кръстовища в Пловдив и създават сериозни предпоставки за пътнотранспортни произшествия. По темата ние от Plovdiv24.bg сме писали нееднократно ("Пловдивчанка: На тази млада жена в инвалидна количка мястото й не е там!").



Въпросът е къде е пловдивската полиция и защо не преустанови тези опасни практики? Докога ще продължава това очеизваждащо газене на закона? Или е по-лесно органите на реда да сложат камерата на някое скришно местенце и да влязат в патрулката на топло, докато тя заснеме няколко нарушители?



"Така хубаво бяха изчезнали по едно време. Сега са плъзнали из целия град. Отвратително е. И съм сигурна, че е с протекция на институциите. Лошото е, че тия, дето са по кръстовищата, ще вкарат някой в затвора накрая, като ги помете в тъмното и мокрото. А като гледам и колко народ им се връзва и им дава пари, скоро няма самостоятелно да се махнат. Един от най-печелившите бизнеси", коментира проблема пловдивчанка.