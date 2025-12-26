ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР - Пловдив: На 58 е мъжът, намерен мъртъв
Както първи съобщихме, днес беше открито тяло на мъж в безистена на един от търговските центрове на ул. "Капитан Райчо".
Човекът е на 58 години, като хората в района го познават като художник. Причината за смъртта му ще се установи след съдебномедицинска експертиза.
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
