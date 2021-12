Любими изпълнители и талантливи деца пеят и танцуват днес на сцената пред общината

© По повод Коледните празници на откритата сцена на пл."Стефан Стамболов" пред сградата на общината ще се изявят любими родни изпълнители и талантливи пловдивски деца. Традицията да се организират концерти на открито и с вход свободен за доброто настроение на пловдивчани и гости на града, Община Пловдив ще спази и тази година.



Днес на открита сцена на площад "Стефан Стамболов" в 11:00 ч. ще започна празничен концерт "Коледни послания" с участници от предаването "Ася в страната на талантите". Вглеждали ли сте се в зимното вечерно небе?... На него искрят безброй звезди. Но една от тях, сияе с особена сила! На нея се намира една чудна страна, с още по- чудни, талантливи обитатели, наречена "Ася в страната на талантите".



Днес жителите на тази светла, красива страна на талантливите хора са тук и ще ни дарят своите коледни, добри послания, чрез силата на своя талант. А произнесени в такъв специален ден като днешния, на Рождество Христово, посланията се сбъдват с магична бързина. Ася в страната на талантите, предаване в Пловдивска Обществена телевизия, водеща Ася Антонова, с участието на таланти – от малки до големи.



На същото място час по-късно, в 12:00 ч. започва концерта на Студентски танцов състав "Пълдин" при УХТ гр. Пловдив, художествен ръководител Руси Катерински.



Танцов състав "Пълдин" към Университет по хранителни технологии Пловдив е създаден през 1957 г. Негов основател е големият пловдивски хореограф Димитър Дойчинов. Негови са по-голямата част от танците, които съставът танцува и до днес. Танцов състав "Пълдин" е многократен първенец на общостудентските фестивали у нас. През годините на танцовата си дейност, съставът пресъздава постановките на много наши изтъкнати хореографи. Това са Димитър Дойчинов, Иван Тодоров, Маргарита Дикова, Димитър Димитров, проф. Кирил Дженев, Методи Кутев, Георги Шишманов и др. С изпълнението на техните постановки може да се гордее всеки танцов колектив. Ръководител на състава е Руси Катерински.



Участва и детски танцов състав "Марица" към СОУ "Цар Симеон Велики", създаден през 2018 г. В него танцуват деца от 1, 2 и 3-и клас. Децата изпълняват танци от всички фолклорни области. Директор на училището е г-н Руси Баташки, а хореограф на състава е Руси Катерински.



В 17:00 ч. е началото на концерта на пловдивските финалисти в "Гласът на България" с участието на Илин Илиев, Ричард Мантарлиев, Лидия Ганева.



Прекрасната Лидия Ганева е горда пловдивчанка и точно в родния Пловдив тя започва своят музикален път, заедно с вокалния ѝ педагог Руми Иванова в АРТ Войс център. Първите и стъпки и последващите успехи в една от най-добрите музикални школи в България я водят към селекцията на Детска Евровизия, която тя печели и представя страната ни в Малта с песента "Вълшебен ден". Две години след това с песента "Милиони причини" на Владимир Ампов - Графа печели статуетка за най-млад изпълнител на Годишните награди на БНР Топ 20.



На 14-годишна възраст издава първата си авторска песен, след нея последва втора, а тези дни сме в очакване и на първата ѝ авторска песен на български език. Лидия е на 15 години и е финалист в "Гласът на България". Изпълненията ѝ на кастингите, както и в последвалите етапи са оценени както от жури и публика, така и в световните класации на The Voice свят.



Илин Илиев е роден в гр. Пловдив. Израствайки сред музикално семейство, той продължава пътят им достойно, покорявайки родни и отвъд граници сцени. Завършва образованието си с китара, но последните няколко години се развива като певец и мулти-инструменталист. Има възможността да пее в Германия, Испания, Франция, Португалия и Англия в различни състави, стилове, както и самостоятелни изяви. Тази година беше част и от музикалния формат "Гласът на България", в който макар и за кратко, той успя да остави различен и собствен отпечатък с гласовите си възможности и умението да ги комбинира с инструмент. За нас е истинско удоволствие пловдивският "Човек-Оркестър" да стопли нашата публика с глас на този светъл празник!



Ричард Мантарлиев е пловдивчанин, който е роден в Германия. Родителите му предначертават неговата съдба, като го кръщават на легендарния Ричи Блякмор и му купуват китара, когато той е още на 2. Навършвайки 10 години, той се премества да живее в Пловдив, от където са и родителите му. За едно лято той се научава да чете и пише на български и започва 4-ти клас в училище. На 12 започва да свири на китара и 3 години по-късно, първият концерт с първата банда вече е факт. Вече пълнолетен, той заминава за Виена, където учи в American Institute of Music, но не завършва образованието си. Музикалната му кариера е изпълнена с безброй изяви по клубни сцени и фестивали, след което през 2004 участва в Германския музикален формат POPSTARS, проведен от Австрия, Швейцария и Германия, където той остава последен финалист. През 2010 печели конкурса за най-добра българска рок банда ROCK ONLY. През 2021 участва в "Гласът на България" и отново показва заряда, с който той умее да завладява. С изявите си в и извън страната, Ричард добива голяма популярност сред ценителите на Блус Рока, именно с харизматичния си дух и изключителното съчетание на китара и глас.



Дядо Коледа ще е на място в очакване на добрите деца.