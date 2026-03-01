Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат водеща причина за смъртност в България, а късното търсене на медицинска помощ създава фалшиво усещане за добро здраве. Това подчертават специалистите от Клиниката по кардиология към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив в рамките на кампанията "Слушай сърцето си“, насочена към повишаване на информираността и ролята на профилактиката.По данни на Евростат средната продължителност на живота у нас през 2024 г. е 75,9 години – с 5–6 години под средната за Европа. В същото време много българи достигат около 70-годишна възраст в сравнително добро функционално състояние и едва тогава търсят лекарска помощ."Това създава измамното усещане, че сме здрави. В държавите с най-добри здравни показатели хората посещават лекар много по-рано – около 51–52-годишна възраст. Това е показател за силна профилактика и здравна култура“, коментира началникът на Клиниката по кардиология проф. Федя Николов.Между 62 и 65% от смъртните случаи в България се дължат на сърдечно-съдови заболявания. Най-разпространените рискови фактори са артериалната хипертония, тютюнопушенето, диабетът, нарушенията в мастната обмяна, наднорменото тегло и обездвижването. Част от тях – като високото кръвно налягане и повишеният холестерол – протичат без симптоми и често се установяват едва при настъпили усложнения като инфаркт или инсулт."Човек е на възрастта на своите съдове. Реално живеем толкова, колкото ни позволяват те. Съдовото увреждане започва много преди първите симптоми и може да остане скрито с години. Оплакванията се появяват едва когато стеснението надхвърли 70% от лумена на съда“, подчерта проф. Николов.Според него редовното измерване на кръвното налягане и проследяването на холестерола са основа на профилактиката."Колкото по-стриктен е контролът върху начина на живот, толкова по-малка е необходимостта от медикаменти и толкова по-ефективно е лечението“, допълни той. Особено внимание се обръща на предсърдното мъждене – състояние, което значително повишава риска от мозъчен инсулт, но при навременно откриване подлежи на ефективна профилактика.Жените обичайно развиват сърдечно-съдови заболявания по-късно заради протективния ефект на естрогените, докато при мъжете по-често се наблюдават неблагоприятни фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и затлъстяване.През 2025 г. през Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Свети Георги“ са преминали над 7000 пациенти от Южна България и други региони на страната. Структурата разполага с 40 легла, от които 10 интензивни, и осигурява 24-часов спешен прием. Годишно през Общото отделение и Интензивния сектор преминават средно над 2000 болни, а през Отделението по инвазивна кардиология – близо 5000 пациенти.Клиниката е специализирана в лечението на остър коронарен синдром, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, инфекциозен ендокардит, заболявания на перикарда, миокарда и ендокарда, както и различни кардиомиопатии. Към структурата функционира и експертна комисия за диагностика и лечение на фамилна дислипидемия, редки кардиомиопатии и сърдечна недостатъчност.Съвместно с Отделението по инвазивна кардиология и Клиниката по кардиохирургия ежеседмично се провеждат мултидисциплинарни срещи между кардиолози, кардиохирурзи, инвазивни специалисти и анестезиолози."Работим като единен кардиологичен комплекс и прилагаме най-съвременните европейски и американски препоръки. Осигуряваме консервативно, интервенционално, електрофизиологично и хирургично лечение по актуалните гайдлайни“, посочи проф. Николов.Като пример за ефективната координация между специалистите той даде случай на бременна жена в трети триместър с тежък инфекциозен ендокардит. Пациентката постъпва в критично състояние и изпада в клинична смърт, от която екипът успява да я изведе. Налага се спешно родоразрешение и последваща операция за смяна на митрална клапа. След продължително лечение пациентката е изписана в стабилно състояние."Около половината от пациентите с ендокардит се нуждаят от оперативно лечение. За последните 10 години имаме над 330 случая – по 30–40 годишно, което ни утвърждава като референтен център с богат клиничен опит“, подчерта проф. Николов.През последните години Клиниката по кардиология е изцяло модернизирана – обновена е материално-техническата база, инсталациите и системите за сигурност, а отделението е приведено в съответствие със съвременните медицински стандарти. Ръководството на лечебното заведение поставя акцент не само върху високия професионализъм, но и върху средата на лечение. Във фоайето е построен параклис, във всяка стая има поставена икона, а по стените са изложени оригинални картини на пловдивски художник и реплики на световноизвестни платна. В коридора е обособена библиотека с разнообразни заглавия за пациентите, а релаксиращата музика допринася за атмосфера на спокойствие и доверие.Специалистите от УМБАЛ "Свети Георги“ са категорични, че съвременната медицина, съчетана с навременна профилактика и информираност, е ключът към по-добро сърдечно здраве. Кампанията "Слушай сърцето си“ призовава хората да не отлагат профилактичните прегледи и да приемат грижата за сърцето като ежедневна отговорност.